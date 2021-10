Voiles de Saint Tropez 2021: Luca Larenza per il 111 anniversario di Marga

Il brand Luca Larenza è Official Partner dell'equipaggio della vela d'epoca Marga.

Voiles de Saint Tropez 2021: Luca Larenza, fondatore del brand di menswear omonimo nel 2011, è official clothing partner della barca a vela Marga che ha partecipato alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912 e festeggia il 111° anniversario.

Luca Larenza affianca l’equipaggio di Marga in occasione delle Voiles de Saint Tropez 2021, regata che chiude la stagione velica dove yacht classici e barche ultramoderne – i più belli del mondo – si incontrano per un momento appassionante di sport e spettacolo.

Tre anni di restauro rispettando il progetto iniziale, diciassette metri fuori tutto, fasciame in mogano e un vela maestosa, che ha ispirato il ricamo posizionato sul cuore, simbolo della passione che occorre per far rivivere questi scafi stupendi, della polo a manica lunga carry over nuova uniform del team di Marga.

Al ricamo, che riprende il primo piano velico, si contrappone diametralmente il monogramma del marchio, lanciato in occasione della collezione primavera estate 2019, le iniziali rappresentate da una corda nautica arrotolata.

Cotone egiziano top di gamma, fresco e secco al tatto. Una grafica sporty chic e un mondo che da sempre influenza il designer del brand con le sue divise, i nodi e i punti tipicamente marinari.

Una palette cromatica classica: base blu navy e ricami in oro e bianco, rotta da sorprendenti dettagli a contrasto aragosta, a conferma dell’utilizzo insolito del colore, cifra del brand, frutto di uno studio approfondito di Larenza e che rimanda al suo passato da street artist.

