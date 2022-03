Giacca moto Formula Iozzi: torna in sella con il nuovo modello Rider

Una nuova proposta per i Gentlemen Drive, che unisce l’abbigliamento sportivo, chic e funzionale all’eccellenza manifatturiera italiana.

Giacca moto Formula Iozzi: quando il sole inizia a scaldare le giornate, la voglia di abbandonare piumini e giacche pesanti è immediata; così come è immediata la voglia di riprendere tra le mani il manubrio della moto e di farlo scivolare tra le pieghe delle strade che portano in riva al lago, in montagna o ad altri meravigliosi paesaggi primaverili.

Le temperature sono più miti, ma il vento è in agguato e Formula Iozzi lo sa, ecco perché per la primavera 2022 lancia il modello Rider: una overshirt in cotone cerato e finiture di pregio per affrontare le giornate fuoriporta, ma anche quelle in città, con lo stile dei Refined Gentleman Explorer, la praticità necessaria e una costante garanzia di sicurezza.

Un capospalla realizzato in cotone cerato, con doppia chiusura, a zip e clip, per resistere anche al vento più forte. Il cotone cerato oltre ad essere antivento, è idrorepellente, permettendo così di far scivolare piccole quantità d’acqua. La vestibilità over consente di indossare le protezioni al di sotto della giacca, garantendo al tempo stesso, sicurezza stradale e un look altamente riconoscibile.

Sei pocket frontali rendono l’overshirt pratica e adatta ad un uso quotidiano: 2 superiori con flap classico, un porta occhiali e un porta carte al centro ed infine due tasche a filetto inferiori.

La nuova linea vede due versioni del modello dedicato agli appassionati dei motori: la Rider Classic nelle colorazioni Blue Navy e Desert Dust, che mantiene gli iconici ricami a contrasto dietro il colletto, sulla manica e sulla nuova pocket porta tessere; e la Rider Adventure con la grafica posteriore dal sapore vintage, che ricorda un cruscotto d’altri tempi, disponibile unicamente Blue Navy.

