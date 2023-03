La Ferrari “originale” di Ferris Bueller venduta all’asta per 313.000 $

La replica della Ferrari 250 GT California utilizzata nel film “Ferris Bueller’s Day Off” è stata recentemente venduta all’asta per 313.000 $ da Bonhams. Un tipo di auto, quello delle replica usate nei film, diventato sempre più ricercato da collezionisti e appassionati in tutto il mondo.

Un modello decisamente particolare, che ha acquisito una grande notorietà grazie alla suo ruolo nel film “Ferris Bueller’s Day Off“, in Italia uscito con il nome di “Una pazza giornata di vacanza“. Ovviamente una vera Ferrari 250 GT California costava più del budget di molti film nel 1986 e per questo motivo vennero realizzate quattro 250 GT California replica. Tra l’altro, una di queste è conservata al Museo Ford di Detroit.

Telaio spaceframe multi-tubo su misura, con lo stesso passo da 102,3″ della LWB Spyder California, sospensioni anteriori indipendenti, assale posteriore dinamico, carrozzeria in fibra di vetro con rinforzo del cofano in acciaio, porte interne in acciaio e cofano del bagagliaio in acciaio. Più o meno le caratteristiche tecniche sono queste.

Pare che all’inizio questo dovesse essere un esemplare per uso statico, ma successivamente venne montato un Ford 5.0 litri V8 da 165 cavalli con cambio automatico. Perché un cambio automatico? Perchè quando il film è stato girato, Matthew Broderick non sapeva usare il cambio manuale.

Dei quattro esemplari realizzati per il film, tre dovevano essere marcianti mentre uno doveva fare la famosa “brutta fine” alla fine del film. In quanto auto di scena ad uso cinematografico, non esiste un numero di immatricolazione o di telaio. In particolare, l’esemplare all’asta era accompagnato da un documento di “autenticità”, cosa che fa sorridere dato che è pur sempre una replica, della Paramount Picture Cars.

Pare proprio che le repliche della Ferrari 250 GT California siano diventate una sottocategoria interessante e in rapida crescita nel mondo delle auto d’epoca. Grazie alla loro somiglianza con l’auto originale e alla loro rarità, queste auto sono diventate oggetto di desiderio per i collezionisti di tutto il mondo.

