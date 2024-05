Fiat Panda Hybrid 2024 da 9.700 € con gli incentivi, ecco come funziona

Con i nuovi incentivi la Fiat Panda Hybrid 2024 può scendere fino a 9.700 € con offerta di finanziamento e rottamazione

La Fiat Panda Hybrid 2024 punta a rimanere l’auto più venduta in Italia, con un prezzo che grazie agli incentivi statali e al “Bonus Tricolore Fiat” si fa ancora più interessante.

L’auto infatti scende da un listino base di 15.500 € fino a 11.000 o anche 9.700 € con la doppia offerta, per chi sceglie il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services, il quale guarda principalmente a chi vuole avvicinarsi a un’auto più sostenibile e viene da un’auto molto datata.

A chi è dedicata l’offerta di Fiat Panda Hybrid 2024

La Panda Hybrid 2024 può scendere fino a 9.700 € con un contributo diviso tra 3.000 € di incentivi Statali e 1.300 € di Bonus Tricolore con rottamazione, che sale a 1.500 € per coloro che hanno da rottamare un veicolo di classe Ero 2 , con finanziamento.

L’offerta è al momento valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna.

Le caratteristiche della Fiat Panda Hybrid 2024

La Fiat Panda Hybrid 2024 è un’auto versatile e pensata per la città, in molte delle quali può ancora entrare grazie all’omologazione come auto ibrida.

Si tratta di un ibrido leggero, mild hybrid, con piccolo motore a 12 Volt a supportare il 1.0 benzina 3 cilindri da 70 CV con cambio manuale a 5 marce, che così può ridurre le emissioni di CO2 (113 g/km) e i consumi, con una media di 5 litri su 100 km su ciclo misto WLTP.

La Panda, recentemente aggiornata, vede miglioramenti nella tecnologia, con supporto smartphone nelle versioni d’ingresso, e app dedicata, e display fino a 8” nelle versioni più accessoriate, come il più recente allestimento Pandina.

Di serie, troviamo:

Calotta specchi retrovisori nera;

Clima manuale con filtro antipolline;

Kit monouso riparazione pneumatici;

Predisposizione autoradio;

Presa 12 Volt sulla plancia;

Start&Stop;

Cerchi in acciaio da 14”

Rivestimento dei sedili in tessuto nero con monogramma Fiat

Fascia plancia antracite;

Tra gli optional:

Pack City Light a 600 €, con Retrovisori elettrici, display 5” con connessione bluetooth, Sensori di parcheggio posteriori e regolazione del sedile in altezza;

Kit 5 posti (270 €);

Clima automatico (100 €);

Sedile posteriore abbattibile (0 €);

Ruotino di scorta (250 €)

Copyright Image: Sinergon LTD