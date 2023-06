Da tutta Europa a festeggiare i 45 anni della Fiat Ritmo

La Fiat Ritmo compie 45 anni, e i suoi proprietari e appassionati riuniti al Fiat Ritmo Club Italia durante l’anno hanno dato vita a diverse manifestazioni, l’ultima delle quali a Superga, nel torinese.

45 piloti provenienti da tutta Europa a bordo delle loro Fiat Ritmo si sono riuniti nel piazzale della celebre Basilica neoclassica per dare vita a un evento scenografico e celebrare le loro vetture.

45 anni portati bene

45 piloti per ricreare, con le loro auto, un 45 gigante da fotografare via aerea. L’idea è venuta a William Jonathan, che ha guidato le operazioni di parcheggio e che è un creator dell’auto particolarmente appassionato delle Fiat storiche, che ha gestito la manovra “in diretta”, tra i passanti riuniti.

Dopo lo scatto della foto, le 45 Fiat Ritmo hanno creato un lungo serpente colorato dando vita a una parata per il centro di Torino e poi a diverse attività organizzate dal Fiat Ritmo Club Italia nei tre giorni del weekend. Attività che prevedevano la visita all’Heritage Club di Stellantis, al Mauto, il Museo dell’Automobile di Torino e la visita al Campo volo di Collegno.

Presenti anche il designer Roberto Giolito, autore di altre due amatissime Fiat: la Multipla degli anni Novanta e la 500 del 2007, nonché Luca Marconetti e Matteo Comoglio, autori del libro “Fiat Ritmo. La rivoluzionaria“, appena stapato.

Breve storia

Oltre all’evento di Superga, il Club ha organizzato altri eventi durante l’anno, tra cui lo scorso 15 aprile il defilé di 45 Fiat Ritmo in Piazza Duomo a Milano. Per i 45 anni, inoltre, è stata istituita la nuova delegazione Sicilia.

La Fiat Ritmo, prodotta dal 1978 al 1988, fu una vettura di buon successo per Fiat, specie in Italia, grazie al suo design molto moderno per i tempi e competere in particolar modo con Volkswagen Golf, all’epoca appena nata, e la Renault 14. Fu anche la prima volta in cui il marketing assunse per Fiat grande importanza nella definizione del design e nel rendere immediatamente riconoscibile l’auto.

Il successo in Italia fu tale da venderla anche in altri mercati, e in particolare negli USA dove il nome fu cambiato in Fiat Strada, forse per rendere più semplice la pronuncia ai non italiani. Dalla Ritmo derivarono anche la Seat Ronda, antesignana della prima Ibiza, e la Fiat Regata.

