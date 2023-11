Fiat Topolino Disney è un tributo speciale: cinque esemplari unici della nuova Fiat Topolino, dedicati all’iconico personaggio di Mickey Mouse. Questa edizione speciale celebra non solo i 100 anni di Disney ma anche i 95 anni di Topolino e il centenario del Lingotto.

Per celebrare questa collaborazione, Fiat ha coinvolto due team di designer. Questi hanno trasformato “Mickey Mouse” in una musa, dando vita a cinque Fiat Topolino one-off che rappresentano un viaggio attraverso il tempo e l’arte.

La mostra di questi modelli unici, in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli, è stata allestita sulla rampa Nord dell’edificio del Lingotto, offrendo così a tutti la possibilità di ammirare le Fiat Topolino Disney lungo il percorso verso La Pista 500. Il Centro Stile Fiat ha trasformato la fantasia dei creativi Disney in pura creatività automobilistica, dando alle Fiat Topolino una “seconda pelle” che esprime ogni sfaccettatura di Topolino. La quinta one-off è stata realizzata in collaborazione con l’artista Disney Cavazzano.

Ciascuna delle quattro Topolino racconta un movimento artistico ben definito: historical, modern, street e abstract, ciascuno rappresenta un tema diverso. La narrazione prende avvio dall’ispirazione historical che attinge dalla grafica del pionieristico cortometraggio Disney intitolato “Steamboat Willie”. Quest’opera, acclamata dal pubblico, introdusse una rivoluzione: la sincronizzazione del suono con l’animazione ed è stata poi resa immortale entrando al MoMA di New York.

Sul disegno modern, ispirato all’arte moderna, spicca una trama con le iniziali di Mickey Mouse. Dà un senso di energia positiva e testimonia la visione futura comune a Fiat e Disney in maniera colorata e ottimista, evidenziando lo status di icone dei due brand sia nell’arte sia nella cultura moderna.

La livrea abstract omaggia un altro aspetto della creatività Disney: il modo in cui il brand rinnova gli spunti stilistici classici attraverso tocchi grafici e simboli astratti, regalando un impatto visivo molto forte, ma anche una profonda sensazione di eleganza.

Infine, la creatività street contiene dei riferimenti ai graffiti che rendono omaggio a Topolino con uno spirito urbano, stimolando la gioiosa mobilità urbana che ha ispirato l’ultima opera d’arte.

Questi cinque modelli unici sono un regalo di compleanno per Disney, concepiti come opere d’arte per accentuare l’atmosfera magica che circonda due icone che hanno lasciato un’impronta unica nella storia.

