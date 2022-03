Arrivano 100 Fiat 500 elettriche per Share Now a Milano

Share Now a Milano con 100 nuove Fiat 500e elettriche, il car sharing offre anche il noleggio fino a 30 giorni consecutivi.

Sono ben 100 le nuove Fiat 500e Business Launch Edition che verranno inserite nella flotta di Share Now Milano. I primi 20 mezzi sono disponibili già da oggi per i 250.000 utenti milanesi. Il completamento della flotta avverrà in modo graduale nelle prossime settimane, andando così a rappresentare il 10 percento del totale dei veicoli Share Now di Milano.

Si possono noleggiare fino a 30 giorni

Oltre che per l’uso cittadino, le nuove auto elettriche della flotta si potranno noleggiare anche per i viaggi più lunghi, fino a 30 giorni consecutivi. Il costo delle Fiat 500e parte da 0,19 euro al minuto e vi saranno pacchetti tariffari dedicati per l’uso orario e giornaliero.

Con una ricarica completa della batteria, che avviene in circa 45 minuti, l’autonomia del mezzo è di 320 chilometri (WLTP), che può variare leggermente a seconda del comportamento di guida dell’utente e delle condizioni atmosferiche. Lo stato della batteria viene visualizzato sia sull’app che nel veicolo.

La ricarica verrà effettuata da un service dedicato, ma anche dagli utenti stessi, i quali riceveranno 5€ credito se, in partenza, l’auto aveva un’autonomia inferiore al 40%. Tutte le auto saranno, infatti, dotate di card Be Charge per la ricarica su tutto il loro network nazionale, e su quello di Enel X, in roaming. Altri fornitori verranno aggiunti nelle prossime settimane. Inoltre, quando il veicolo è carico e pronto all’uso, i clienti possono scollegare in autonomia l’auto dalla stazione di ricarica e iniziare il noleggio.

Le nuove 4 posti del car sharing sono disponibili in quattro diversi colori e sono state equipaggiate con frenata di emergenza automatica, lane control, assistenza in salita, un sistema di navigazione e media entertainment Apple Carplay e Android Auto.

Come iniziare e terminare il noleggio

Il noleggio può essere avviato, come di consueto, tramite l’app Share Now. Il nuovo modello non è più dotato dello schermo sul parabrezza che indica il PIN per accedere al veicolo. Gli utenti selezionano semplicemente l’auto desiderata, immettono il PIN nell’app e l’auto si aprirà automaticamente.

Successivamente, la chiave del veicolo si trova nel vano portaoggetti. Per avviare il motore, il cliente deve premere il freno e avviare il motore con il pulsante “Start”. Quindi il cliente deve selezionare la marcia “D” e partire. Al termine del noleggio con la Fiat 500e è necessario selezionare la posizione di parcheggio “P” in modo che il freno a mano sia inserito. L’auto non deve mai essere parcheggiata in posizione “N”. Qui tutti i significati delle lettere del cambio automatico.

Al termine del noleggio si può spegnere il motore e restituire la chiave dell’auto al supporto fornito nel vano portaoggetti.

Successivamente il noleggio può essere concluso come di consueto tramite l’app .

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.