La prima Aston Martin elettrica è stata posticipata dal 2025 al 2026 a causa della scarsa domanda, ma ci sono altri motivi

Aston Martin ha deciso di posticipare, il lancio della sua prima auto elettrica dal 2025 al 2026. La motivazione sarebbe legata ad alcune preoccupazioni dei piani alti sulla domanda dei consumatori.

Lo ha dichiarato lo stesso Lawrence Stroll, presidente della società, lasciando intendere di aspettare tempi migliori, anche se dietro ci sono anche le difficoltà finanziarie dell’azienda, che nel 2023 ha deluso le aspettative, consegnando 6.620 veicoli non raggiungendo né l’obiettivo originale di 7.000, né quello rivisto di 6.700. Comunque, non è un addio: l’elettrica è stata posticipata di un anno, e nel frattempo l’azienda vuole concentrarsi su modelli ibridi plug-in, come Lamborghini e Ferrari, che lancerà già nel corso del 2024.

I cambiamenti di Aston Martin

Aston Martin sta conoscendo importanti cambiamenti. La sua crisi finanziaria sta spingendo Stroll a cercare nuovi finanziatori. Il primo è il gruppo cinese Geely, che nel 2023 ha comprato parecchie quote del marchio britannico. In realtà, il colosso cinese avrebbe tutta l’intenzione di comprare tutta l’azienda, inserendola nel suo già ricco portafoglio che include anche la compatriota Lotus, nonché Volvo, Smart, Polestar e il 10% di Mercedes. Pare però che Stroll voglia andarci piano.

Un altro recente finanziatore è Lucid, il costruttore californiano sostenuto da investitori sauditi che, tramite un accordo, ha acquisito nel 2023 una partecipazione di 3,7% in Aston.

Questo fa presupporre che la prima elettrica di Aston, di cui non si sa nulla, potrebbe sfruttare delle piattaforme di Lucid, più che quelle di Geely. Nelle intenzioni di Aston, ci sono quattro veicoli elettrici in arrivo, di cui tre sportive a motore anteriore e il SUV DBX. Secondo Stroll, il ritardo è dovuto al rallentamento della domanda dei consumatori, cosa che spinge l’azienda a concentrarsi più sui motori ibridi plug-in. Come l’attesa Valhalla, finalmente pronta per fine 2024, con il suo V8 elettrificato di origine Mercedes-AMG.

Le auto elettriche pianificate avranno una potenza combinata fino a 1500 CV. Utilizzeranno come detto celle e moduli Lucid disposti in un pacchetto batteria di progettazione Aston Martin. La prima auto elettrica si posizionerà a metà tra una berlina come la Porsche Tayan e un SUV, quindi una sorta di berlina rialzata.

Copyright Image: Sinergon LTD