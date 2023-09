Orari F1 TV8 GP Singapore 2023 dove vederlo in diretta Sky e Now

Ecco gli Orari F1 GP Singapore 2023 su TV8 con il via della gara in differita Domenica 17 Settembre alle 18:00 insieme a Sky e Now. Il calendario di F1 ci dice che proprio a Singapore prende il via la fase finale di questa lunga stagione, che porterà la Formula 1 a correre in tre continenti e 16 fusi orari. Il Gran Premio a Singapore è stato il primo a svolgersi sotto la luce artificiale, aprendo una strada poi seguita, in tutto o in parte, da altre gare.

Le novità del tracciato

Dal punto di vista tecnico, quella di Marina Bay è una tipica pista cittadina, molto tortuosa (sono 19 le curve, molte a 90° C) e con pochissime vie di fuga: anche un piccolo errore può essere pagato a caro prezzo. Quest’anno fa il suo debutto un’importante novità nel tracciato, determinata da una serie di interventi edilizi nella zona di Marina Bay: la sezione originariamente compresa fra le curve 16 e 19 è diventata infatti un rettilineo lungo quasi 400 metri. La modifica ha ridotto il numero di curve da 23 a 19 e la lunghezza totale della pista a 4,940 km (rispetto ai precedenti 5,063 km). I giri da percorrere in gara saranno 62, uno in più rispetto all’ultima edizione.

La modifica renderà sicuramente il circuito più veloce, sia perché la lunghezza totale scende sotto i cinque chilometri sia perché sarà decisamente più filante. Da valutare se la modifica avrà un impatto sulle strategie, anche perché – almeno sulla carta – potrebbe anche essere stata creata un’opportunità per i sorpassi, fino ad oggi molto difficili a meno di non avere un grande margine di vantaggio in termini di prestazione.

Il Gran Premio di Singapore si corre in notturna con partenza alle 20 ora locale. L’elevata umidità, le alte temperature e la difficoltà nella dispersione del calore a causa dei muretti che delimitano il tracciato rendono la gara molto impegnativa per i piloti a livello fisico.

La prima edizione del Gran Premio di Singapore si disputò nel 2008. Da allora si è corso sul tracciato di Marina Bay per altre 12 volte, ad eccezione del biennio 2020-2021, a causa della pandemia. Cinque piloti hanno conquistato il successo in questa gara: Sebastian Vettel (5), Lewis Hamilton (4), Fernando Alonso (2), Nico Rosberg e Sergio Perez (1 ciascuna). Le squadra con più vittorie sono la Mercedes e la Red Bull (4) mentre la Ferrari è quella che più volte (6) ha messo un pilota in pole position.

Nella classifica di F1 è saldo in testa Verstappen con 362 punti. Max è ormai è lanciato nella conquista del titolo, considerando che il secondo in classifica, il compagno di squadra Sergio Perez, è a “soli” 219 punti.

Orari F1 GP Singapore 2023 su TV8 in differita

Sabato 16 settembre

Ore 18.30: F1 – qualifiche in differita

Domenica 17 settembre

Ore 18: F1 gara in differita

Orari F1 GP Singapore 2023 su Sky e NOW in diretta

Venerdì 15 settembre

Ore 11.30: Prima sessione di prove libere

Ore 15: Seconda sessione di prove libere

Sabato 16 settembre

Ore 11.30: Terza sessione di prove libere

Ore 15: Qualifiche

Domenica 17 settembre

Ore 14: F1 – Gara

La classifica piloti vede in testa Max Verstappen A 362 punti, lanciato nella conquista del titolo, considerando che il compagno di squadra Sergio Perez è a “soli” 219 punti; al terzo posto Fernando Alonso con 170 punti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.