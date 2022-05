Che follia il Ducato a 180 km/h sulle autostrade tedesche!

Fiat Ducato 150 Multijet del 2013, che può erogare solo 148 cavalli (110 kilowatt) dal suo motore 2,3 litri.

Ci mancava il video di un Fiat Ducato lanciato ad oltre 180 km/h sull’autobahn tedesca, dove è bene ricordarlo non ci sono limiti di velocità. Sorpresi? Si, anche perché in questo caso si tratta di un Fiat Ducato 150 Multijet del 2013, che può erogare solo 148 cavalli (110 kilowatt) dal suo motore 2,3 litri.

Il video pubblicato da TopSpeed Germany ha suscitato reazioni di ammirazione e simpatica per un mezzo iconico nell’ambito lavorativo, ma che difficilmente si pensava fosse in grado di prestazioni di questo genere. In ogni caso, Germania o meno, raccomandiamo sempre a tutti la massima prudenza quando si guida su strada.

Il Ducato nasce nel 1981 in come sostituto del Fiat 242, mentre la seconda arriva nel 1994. La terza serie debutta nel 2006 mentre l’ultimo restyling è del 2021. Viene commercializzato a livello internazionale anche con i nomi RAM ProMaster, Peugeot Boxer e Citroen Jumper, rendendolo uno dei furgoni di maggior successo a livello globale.

