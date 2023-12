Il wallywhy100, lungo 21,4 metri, è stato svelato a Venezia, ed offre un’esperienza di navigazione che combina stile, comfort e prestazioni eccellenti. La sua caratteristica distintiva è la configurazione su un unico piano, che garantisce un’esperienza di vita a bordo senza interruzioni.

Questa configurazione unisce l’iconica sovrastruttura vetrata stealth-style, le aree living open space e la grande terrazza sul mare in un design coerente che massimizza spazio e prestazioni. Il risultato è un’esperienza a bordo che soddisfa sotto ogni aspetto, dalla navigazione agli spazi interni.

La struttura in vetro del wallywhy100, che ospita il salone e la zona pranzo, è un punto di riferimento nel design, e la sua forma angolare crea un ambiente che integra perfettamente gli spazi interni ed esterni. La terrazza sul mare, estesa per 14 metri quadrati, include una piattaforma idraulica e murate abbattibili che ampliano lo spazio vivibile e offrono una vista panoramica senza pari.

Il suo design audace ed elegante risalta grazie anche al pozzetto chiuso, che è portato molto avanti per fornire spazio per una vita a bordo che lega interno ed esterno, conferendo al wallywhy100 un look accattivante, slanciato ma comunque aggressivo. Un look ulteriormente enfatizzato da un’ampia spiaggia di poppa e dalla prua alta e imponente, leggermente rovesciata, che garantisce una guida asciutta e sicura in tutte le condizioni.

Oltre al suo aspetto esteriore, il wallywhy100 è progettato per viaggi confortevoli e lunghi, con una cabina armatoriale a tutto baglio, due cabine ospiti e una zona equipaggio con accesso separato, offrendo privacy e comfort. Il ponte di prua multifunzionale, con una lounge dedicata, offre ulteriori spazi abitabili polivalenti.

Con il suo lancio, Wally stabilisce un nuovo standard nel mondo della nautica, proponendo un modello che si distingue per il suo approccio innovativo e la sua versatilità. Questo yacht sarà in mostra al Salone Nautico di Venezia 2024 e al Cannes Yachting Festival 2024.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD