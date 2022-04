Fiat 500 GPL: agile in città, economica in viaggio

Fiat 500 GPL ha un motore 1.2 da 69 CV a doppia alimentazione benzina/GPL con cambio manuale 5 marce a partire da 18.100 euro

Fiat 500 GPL è la versione del “cinquino” con motore 1.2 da 69 CV con doppia alimentazione benzina/GPL, dai bassi costi di gestione e dai consumi ridotti dichiarati tra i 5,6 e i 7 litri ogni 100 km, l’ideale per chi cerca un’auto ultra-compatta per muoversi in città, ma che possa viaggiare a lungo senza problemi di autonomia.

Il motore della Fiat 500 GPL

Il motore della Fiat 500 GPL è come detto un 1.2 da 69 CV a doppia alimentazione e trazione anteriore.

Il cambio è un manuale a 5 marce, unica opzione disponibile per il modello.

Il prezzo

Fiat 500 GPL ha un prezzo che parte da 18.100 euro per l’allestimento d’ingresso Cult. Sono disponibili altri allestimenti:

⋅ Club a partire da 18.850 euro;

⋅ Dolcevita a partire da 19.600 euro;

La dotazione

Fiat 500 GPL mantiene tutte le caratteristiche della 500 Hybrid, e parte quindi da una buona dotazione. Già la Cult include:

⋅ Coppe ruota 14″ ARGENTO lucido

⋅ Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

⋅ Climatizzatore manuale con filtro antipolline

⋅ Presa 12volt su plancia

⋅ Specchi retrovisori esterni elettrici

⋅ Start&Stop

⋅ Volante premium con comandi radio

⋅ Uconnect TM 5″ Radio Live con DAB Touchscreen, Bluetooth, USB/AUX/IN

⋅ Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)

⋅ Limitatore di velocità

⋅ TPMS – Sensore pressione pneumatici

⋅ Targhetta Assistenza Ciao Fiat

La Club aggiunge:

⋅ Cerchi Style da 15″

⋅ Cruise Control

⋅ KIT Luci MCA

⋅ Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

⋅ Apple CarPlay e Android Auto

⋅ Uconnect TM 7″ Radio Live Touchscreen, Bluetooth, USB, DAB

Infine, la top di gamma Dolcevita include in più:

⋅ Cromature esterne;

⋅ Tetto in vetro fisso

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!