Fiat 500 Mild Hybrid ha un motore 1.0 3 cilindri da 70 CV abbinato a uno elettrico da 12 V con prezzi da 15.000€ con incentivo

Fiat 500 Mild Hybrid nasce proprio per mantenere intatte le caratteristiche di un modello di successo, aggiornandone il motore con una micro-ibridazione a 12 Volt unito al propulsore 1.0 3 cilindri da 70 CV che le fa avere qualche agevolazione fiscale – ma non solo – in più.

La 500 ibrida, infatti, appartiene alla classe di emissione tra i 61 e 135 g al km, e gode quindi di un incentivo di 2000 euro con rottamazione sul listino.

Il motore della Fiat 500 Mild Hybrid

La Fiat 500 Mild Hybrid monta lo stesso motore della Panda Hybrid: un motore benzina 1.0 3 cilindri da 70 CV che si conforma alla normativa Euro 6D Final, abbinato a un piccolo motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 Volt e una batteria al litio.

Rispetto al 1.2 Fire da 69 CV, questa nuova propulsione permette consumi più bassi, con emissioni di CO2 mediamente inferiori del 20%, con però eguali prestazioni e un maggiore comfort di marcia grazie al BSG che permette di riavviare il motore termico in modo più silenzioso e privo di vibrazioni.

Il prezzo della Fiat 500 Mild Hybrid, in allestimento Cult, è di 17.000 euro al netto di incentivi e promozioni. Gli altri allestimenti sono:

Club , da 17.750 euro;

, da 17.750 euro; Dolcevita , da 18.500 euro;

, da 18.500 euro; Red, da 19.500 euro.

La dotazione

Piuttosto buona, sin dall’allestimento di ingresso, la dotazione della Fiat 500 Mild Hybrid, che include già si base:

⋅ Luci diurne a LED;

⋅ Clima manuale;

⋅ Uconnect Radio 5” DAB con USB;

⋅ Comandi radio al volante;

La Club aggiunge:

⋅ Cerchi in lega “Style” da 15 pollici;

⋅ Fari fendinebbia;

⋅ Cruise Control;

⋅ Sistema Uconnect con display touch da 7 pollici Bluetooth/USB

⋅ Apple CarPlay / Android Auto

Più elegante la Dolcevita, con la sua estetica vintage, che include:

⋅ Doppia colorazione;

⋅ Tetto panoramico fisso in vetro;

⋅ Badge dolcevita;

⋅ Sedile posteriore sdoppiato;

⋅ Sensori di parcheggio;

Conclude la gamma la 500 Red, con:

⋅ Dettagli esterni e interni dedicati RED

⋅ Sedili in Seaqual Yarn con finiture rosse

⋅ (FIAT)RED Kit

⋅ Uconnect 7” touchscreen Bluetooth/USB con DAB

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!