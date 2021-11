E’ davvero da paura la Fiat Multipla di Garage Italia per Halloween

Dolcetto o scherzetto? Decidete voi!

E’ davvero una Fiat Multipla da paura quella creata da Garage Italia per festeggiare Halloween. Ebbene si, come scrivono su Instagram, quelli di Garage Italia confessano di aver realizzato questa Fiat Multipla Gruppo C con uno solo ed esclusivo scopo: popolare i nostri incubi peggiori.

Incubo, delirio o genialata? A giudicare dal risultato propendiamo per il genio, visto che qui hanno preso la Multipla prima serie, quella di Roberto Giolito, riuscendo ad incattivirla “da paura”. C’è tutto il corredo che serve ad una supersportiva: assetto ribassato, spoiler, minigonne e alettone posteriore. Manca qualche dettaglio sul motore, ma alla fine che importa? L’importante è crederci, e con questa Multipla tutto diventa possibile, anche ad Halloween.