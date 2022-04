Fiat Tipo Mild Hybrid in offerta a 24.450 euro grazie agli incentivi

Fiat Tipo Mild Hybrid con motore 1.5 Turbo T4 Hybrid a 48 Volt da 130 CV è in offerta a partire da 24.450 euro con incentivi

Fiat Tipo Mild Hybrid è la berlina compatta italiana che dal 2022 è proposta anche con ibridazione leggera, oggi in promozione o con gli incentivi a 24.450 euro, o per chi la acquista online a 24.750 euro.

La vettura monta un motore 1.5 Turbo T4 Hybrid da 130 CV, con tanta spinta e consumi ottimali, oltre a vantaggi fiscali come ad esempio l’accesso gratuito in Area C a Milano.

Il motore della Fiat Tipo Mild Hybrid

Come detto, Fiat Tipo Mild Hybrid ha un motore benzina 1.5 Turbo T4 da 130 CV, a cui si abbina un sistema Hybrid a 48 Volt che prevede un piccolo motore elettrico posto direttamente sul nuovo cambio automatico a sette rapporti, l’unico disponibile accoppiato a questa motorizzazione.

Una scelta efficiente, perché permette all’auto di procedere in elettrico, e quindi a motore a benzina spento, in fase di decelerazione o anche in fase di manovra e parcheggio, con consumi dichiarati di 5,1 litri ogni 100 km in ciclo misto.

Il prezzo

Il prezzo della Fiat Tipo Mild Hybrid parte da 26.450 euro per l’allestimento Tipo, che scendono a 24.450 euro con i nuovi incentivi e rottamazione, i quali per la fascia di emissioni superiore a 60 g/km consistono in un contributo statale di 2.000 euro, valido per tutte le configurazioni del modello.

Sono presenti altri allestimenti:

⋅ City Life da 27.950 euro;

⋅ City Cross da 27.950 euro;

⋅ Cross da 29.950 euro;

⋅ (RED) da 30.950 euro.

I prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Sin dall’allestimento d’ingresso, Fiat Tipo Mild Hybrid si fa apprezzare per rapporto qualità-prezzo visto che gode di:

⋅ Cerchi Styled da 16”

⋅ Attention Assist

⋅ Intelligent Speed Assist e Traffic Sign Recognition

⋅ Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)

⋅ Lane Control

⋅ Limitatore di velocità

⋅ TPMS – Sensore pressione pneumatici

⋅ Link System: compatibile con Apple CarPlay e Android™ Auto

⋅ Porta USB ì

⋅ Uconnect 7″ Radio Live Touchscreen, Bluetooth, USB, DAB

⋅ Climatizzatore automatico

⋅ Comandi Audio al volante

⋅ Cruise control

⋅ Presa 12volt su plancia

⋅ Quadro strumenti digitale a cristalli liquidi a colori TFT da 7”

⋅ Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento

⋅ Sedile lato guida con regolazione in altezza

⋅ Sedile posteriore sdoppiato 40/60 con appoggiatesta

⋅ Start&Stop

⋅ DRL Led

⋅ Volante premium e Pomello cambio con rivestimento “soft touch”

La City Life, oltre a questo, aggiunge:

⋅ Cerchi in lega diamantati da 16”

⋅ Radio 10″ Uconnect DAB

⋅ Fendinebbia

⋅ Intelligent Speed Assist e Traffic Sign Recognition

⋅ Full LED

⋅ Maniglie porta satinate

⋅ Proiettori posteriori con luci LED

⋅ Retrovisori esterni in colore vettura

La City Cross comprende una dotazione con dettagli estetici che guardano al mondo SUV:

⋅ Cerchi Styled Cross da 16”

⋅ DRL Led

⋅ Esterni Cross

⋅ Paraurti in colore vettura

⋅ Proiettori posteriori con luci LED

⋅ Barre longitudinali portapacchi

⋅ Uconnect 7″ Radio Live Touchscreen, Bluetooth, USB, DAB

La Cross ha una dotazione più completa, che a questo aggiunge:

⋅ Cerchi in lega Cross diamantati da 17”

⋅ Radio 10″ Uconnect DAB

⋅ Fendinebbia

⋅ Cristalli posteriori e lunotto oscurati

⋅ Esterni Cross

⋅ Full LED

⋅ Maniglie porta satinate

⋅ Retrovisori esterni in colore vettura

⋅ Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

⋅ Sovratappeti

Infine, sulla (RED) troviamo:

⋅ Cerchi in lega Cross diamantati da 17”

⋅ Radio 10″ Uconnect DAB

⋅ Esterni Cross

⋅ Full LED

⋅ Kit RED

⋅ Maniglie porta satinate

