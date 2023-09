Il Ford Bronco arriva in Cina per “combattere” le sue copie cinesi

In risposta alle numerose copie cinesi, Ford ha deciso di portare il Bronco originale direttamente in Cina.

Non si tratterà di un’importazione, come nel caso europeo, ma di una versione cinese del fuoristrada americano, che sarà prodotta nella Repubblica Popolare. Secondo le immagini del MIIT, il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione, le differenze sono molto poche e il veicolo avrà un prezzo di 300.000 yuan, circa 40.000 €. Importarlo, invece, avrebbe portato a un prezzo più alto, pari a 90.000 €, similmente a quanto accaduto in Europa.

Come sarà il Ford Bronco cinese

Il fuoristrada americano modificato per la Cina sarà prodotto da Changan Ford Motor Co., la filiale cinese di Ford realizzata insieme al costruttore Changan che ha già dato vita ad altri modelli solo per il mercato locale, come la Evos e la nuova Mondeo. Il veicolo sarà prodotto nel 2024 nello stabilimento della provincia di Jiangxi.

Lato estetico, vediamo la scritta Ford in alto a sinistra del nome Bronco sulla griglia, mentre dietro ci sono caratteri cinesi. Anche le dimensioni sono leggermente diverse: il passo rimane di 2,9 metri, cambia la lunghezza di qualche mm forse a causa dell’equipaggiamento diverso.

Nuovo anche il motore, sempre frutto della produzione Changan Ford. Si tratta di un 2.3 litri da 271 CV e 455 N/m di coppia massima, prestazioni più basse dell’Ecoboost 2.3 litri da 300 CV della versione americana ed europea e, ovviamente, del V6 3.0 litri da 418 CV del Bronco Raptor, che però rimane per ora esclusiva del mercato americano.

