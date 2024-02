La nuova generazione Ford Puma 2024 è un suv compatto che unisce design, tecnologia avanzata e soluzioni di mobilità sostenibile. Con interni ispirati alle auto sportive, avanzate funzionalità di assistenza alla guida e opzioni motoristiche ibride ed elettriche, Puma si conferma come un veicolo adatto sia alla guida urbana che alle escursioni fuori città.

La nuova generazione del suv compatto Ford Puma 2024 ha un design completamente ripensato che migliora l’esperienza a bordo. Il suv, ideale per la vita in città ma anche per avventure fuori porta, offre spazio a sufficienza per accogliere comodamente fino a cinque passeggeri e il loro bagaglio, per viaggi super rilassanti e piacevoli.

Gli interni del nuovo Puma si ispirano al mondo delle auto sportive, con una riduzione dei pulsanti fisici e l’implementazione di schermi digitali orientati verso il guidatore per un’esperienza di guida immersiva. La connettività avanzata, inclusa la compatibilità con 5G e l’integrazione di Alexa Built-in, trasforma il veicolo in un vero e proprio assistente personale, capace di gestire itinerari, liste della spesa e molto altro ancora.

Ford ha dotato la nuova Puma di una suite di tecnologie all’avanguardia per assicurare una guida intuitiva e sicura. Tra queste, il controllo automatico della velocità e la telecamera a 360° facilitano le manovre in spazi ristretti e migliorano la sicurezza in incroci e curve. Le motorizzazioni prevedono l’EcoBoost Hybrid, il mild hybrid Ford reattivo ed efficiente, con potenze fino a 155 CV, 170 CV di picco per la sportiva Puma ST Powershift. Le motorizzazioni Mild Hybrid saranno affiancate da quella 100% elettrica della Puma Gen-E, la prima Puma a zero emissioni, che sarà svelata entro la fine dell’anno.

La nuova Puma è disponibile con motore Ford EcoBoost Hybrid da 1.0 litri da 125 CV e 155 CV, che si avvale di una batteria da 48 volt per contribuire a risparmiare carburante o aumentare la reattività. Per una guida più sportiva, Ford Performance ha sviluppato la nuova Puma ST Powershift da 160 CV (170 di picco). La versione ST ha telaio, stile e specifiche tecniche di derivazione sportiva e si avvale di cambio automatico a sette marce, disponibile anche per altre varianti Puma.

La nuova Puma non solo brilla per le sue caratteristiche tecniche ma anche per l’introduzione del sistema di infotainment SYNC 4, con schermi digitali da 12,8 e 12 pollici che rendono l’interazione con il veicolo più semplice e immediata. La ricarica wireless, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema audio di qualità superiore completano l’offerta tecnologica a bordo.

Ford ha pensato anche alla praticità, con il MegaBox da 80 litri che espande lo spazio per i bagagli, rendendo il Puma il compagno ideale per ogni tipo di esigenza. L’esterno si distingue anche per i nuovi fari Matrix LED dinamici e per un design che conferma lo stile coupé distintivo del modello. E’ possibile scegliere tra le versioni Titanium, ST-Line e ST-Line X, tutte caratterizzate dall’ormai inconfondibile stile coupé di Puma e il design distintivo del paraurti anteriore, della griglia e dei cerchi in lega. Anche i sei colori, incluso il nuovo Cactus Grey, e le luci di cortesia sui retrovisori esterni che proiettano il logo Puma aumenteranno fascino e riconoscibilità.

Copyright Image: Sinergon LTD