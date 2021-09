L’inaffidabile Ford GT di Jeremy Clarkson è in vendita

Chi vuole l'inaffidabile Ford GT di Clarkson?

La Ford GT del 2005, un tempo proprietà di Jeremy Clarkson che la definì l’auto “più inaffidabile mai prodotta“, è di nuovo in vendita, dopo che l’ultimo “passaggio” è avvenuto nel 2017. La Ford GT che ha deluso Clarkson è in vendita su Essex GT 101, e chi deciderà di comprarla avrà in mano non solo una delle auto più apprezzate (e “videogiocate”) di sempre, ma anche un pezzo di storia televisiva.

Un rapporto burrascoso

Il rapporto tra Clarkson e la Ford GT è sempre stato altalenante. Il primo incontro avvenne nel 2003, in occasione di un test drive di una vettura in pre-produzione, di cui apprezzò il motore centrale e la linea, dichiarando di volerne una.

Nel Regno Unito, Ford mise a disposizione appena 27 esemplari di questa vettura, e lo status di cui già godeva Clarkson lo agevolò ad averne una. Il conduttore dovete attendere due anni, periodo in cui il prezzo di listino della versione da 550 CV aumentò.

Dopo la consegna, iniziarono i problemi, a partire dal sistema di allarme all’immobilizzatore del motore, che portarono Clarkson a restituire la supercar all’azienda statunitense (con rimborso) dopo appena un mese. In seguito, Clarkson la ricomprò, sostituendola poi definitivamente con una Lamborghini Gallardo Spyder.

Passaggi di proprietà

Dopo che Clarkson l’ha venduta, la Ford GT è passata ad un nuovo privato, responsabile dei 39.354 km segnati sul conta km. Sempre quel proprietario ha aggiunto le sospensioni regolabili e un sistema i di scarico ad alte prestazioni Accufab, mentre tutto il resto è originale Ford e personalizzato da Clarkson, come i cerchi BBS, le strisce bianche su vernice Midnight Blue e l’impianto audio Alpine.

Il motore è un V8 sovralimentato da 5.4 litri, e il prezzo di vendita è di 269.000 sterline, ovvero 314.078 euro. Chi la vuole è ancora in tempo!

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!