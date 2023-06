Come noleggiare una supercar e chi non può farlo

Noleggiare una supercar per qualche ora o qualche giorno: è la soluzione per consentire anche a chi non può permettersi di guidare una Ferrari, una Aston Martin o una Lamborghini e sogna di farlo fin da bambino di coronare questo obiettivo. Ma il noleggio delle supercar non è permesso a tutti.

Anche se non esiste una normativa univoca, dato che l’età minima e il prezzo dipendono dal fornitore della supercar a noleggio, ci sono regole ben precise dettate dal Codice della Strada. Vediamo, quindi, come si noleggia una supercar, chi può farlo e chi non può farlo.

Le regole per noleggiare una supercar

A che età si può noleggiare una supercar

Il Codice della Strada fissa un limite d’età ben preciso, 21 anni, per poter noleggiare una supercar e, di conseguenza, guidarla. A patto di aver preso la patente appena è possibile farlo, ovvero a 18 anni. Per i primi tre anni dal conseguimento della licenza di guida, in generale, si è infatti neopatentati e, in virtù di questa condizione, non è consentito mettersi al volante di auto, come le supercar, di potenza superiore ai 55 kW per tonnellata.

L’unica eccezione per venir meno a questo obbligo è la presenza al fianco di una persona che abbia la patente da almeno 10 anni.

Chi non può guidare una supercar a noleggio

Di conseguenza, oltre ai minorenni, anche i neopatentati non possono noleggiare e guidare da soli una supercar a noleggio. Addirittura, alcuni noleggiatori di auto di lusso affittano la supercar soltanto se il richiedente ha un’età superiore ai 30 anni.

Il contratto di noleggio

Un aspetto molto interessante è il contratto di noleggio di una supercar, che mette nero su bianco tutte le regole e le clausole. Prima di tutto, l’assicurazione.

Il noleggio della supercar, quasi sempre, comprende la polizza kasko per proteggere il valore presente dentro e fuori dall’abitacolo e una franchigia, che solitamente corrisponde alla cauzione che chi firma il contratto deve lasciare al noleggiatore. E che viene restituita a fine noleggio, a patto che la vettura restituita non presenti danni.

Quanto costa noleggiare una supercar

Lo abbiamo detto: noleggiare una supercar non è per tutti e una discriminante rilevante è rappresentata anche dal costo. Si va da 100 euro per un giro di pista a bordo di una Ferrari a Maranello a una cifra minima oscillante tra i 600 e i 1000 euro in media per un giorno al volante di una supercar. Per due giorni si superano tranquillamente i 1500 euro.

Per molti uno stipendio mensile, che però viene speso senza rimpianti per realizzare il sogno di una vita.

