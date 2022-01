La nuova Ford Mondeo 2022 è stupenda, ma è solo per la Cina

È stata svelata la nuova Ford Mondeo 2022, bellissima ma pensata solo per il mercato cinese ma purtroppo non per l'Europa

La Mondeo, in Europa, ha come data di scadenza marzo 2022, mese in cui la gemella della Fusion americana non sarà più prodotta. E se per il Vecchio Continente ancora non è chiaro se l’Ovale Blu proporrà un’erede, in Cina ci sarà una nuova Ford Mondeo 2022, che purtroppo però sarà riservata al solo mercato cinese.

È proprio il Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology ad aver pubblicato le foto del nuovo modello, che si configura come una berlina, ma un po’ rialzata, il cui design deriva un po’ dalla Mustang Mach-E, ma soprattutto dalla Evos, con cui condivide il pianale, e che però ha un’anima più da piccolo SUV.

Come sarà la nuova Ford Mondeo 2022 cinese

Quella nella foto è la Ford Mondo 2022 ST-Line, che come da tradizione porta con sé tocchi più sportivi, come accenti laccati neri sulla fascia anteriore, esterni bicromatici e grande spoiler sul retro. Decisamente grintosa, con un design moderno che però non dice totalmente addio alla tradizione del modello, soprattutto al posteriore. Diverse le possibilità di personalizzazione, sempre in base all’allestimento.

Il design della nuova Ford Mondeo è frutto del Ford China Design Centre di Shanghai, e a capo del team c’è un italiano, Maurizio Tocco. Quest’ultimo ha dichiarato che reinventare un modello così importante (che in Cina è in vendita dal 2022) è stato “un privilegio e una sfida. Volevamo rispettare e riconoscere la storia che ci ha preceduto, elevando l’esperienza dei clienti al livello successivo. Il punto di partenza del design è sempre il cliente e la ricerca di modi innovativi per incorporare ciò di cui ha bisogno e che desidera nell’estetica“.

Di conseguenza, l’ammiraglia Ford è la prima a seguire interamente il nuovo corso stilistico “Progressive Energy in Strength“, che sostituisce le due generazioni del tanto amato Kinetic Design e che unisce elementi del patrimonio e delle icone di Ford con le preferenze della clientela cinese.

Lo dimostrano anche le dimensioni: la Ford Mondeo 2022 è lunga 4,9 metri, larga 1,8 e alta 1,5, e si profila quindi come una vera ammiraglia, che supera in lunghezza la principale rivale Volkswagen Passat di 63 mm. Non ci sono ancora dettagli sugli interni, ma fonti cinesi confermano che l’impostazione sarà la medesima di quella della Evos, con un cluster digitale largo 1,1 metri e un display touch centrale da 27 pollici, ospitante il nuovo sistema UX Sync 2.0 di Ford, in Cina adattato con software sviluppato da Baidu.

Anche ibrida

La nuova Ford Mondeo 2022 avrà motori turbocompressi benzina a 4 cilindri da 1.5 e 2.0 litri, per una potenza fino a 238 CV.

È prevista anche una versione ibrida plug-in, e speriamo che almeno su di lei Ford cambi idea e decida di portare la nuova ammiraglia in Europa. Tuttavia, al momento, non sembra esserci la benché minima possibilità.

