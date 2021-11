No, Ford e Rivian non realizzeranno un’auto insieme

Sembrava che Ford e Rivian stessero lavorando insieme a due auto elettriche, ma il CEO dell'Ovale Blu ha dichiarato che non è così

Gira voce che Ford, il più famoso e antico costruttore americano, e Rivian, il più recente e in ascesa, stiano lavorando insieme allo sviluppo di un’auto elettrica. Ma, nel corso di una conferenza tenutasi il 19 novembre 2021, il CEO di Ford Jim Farley ha dichiarato che non è così.

Ford vuole farcela da sola

In un primo momento, già poco tempo dopo la diffusione della pandemia di Covid-19, si parlava di un SUV elettrico a marchio Lincoln-Rivian, dove Lincoln è naturalmente il marchio di lusso di Ford, venduto solo in Nord America, smentito prontamente. Si pensava, però, che le due società avessero intenzione di realizzare un’altra auto elettrica, ma anche in questo caso, Farley ha smentito ogni possibilità.

Il CEO dell’Ovale Blu ha fiducia nelle capacità dell’azienda di poter vincere da soli nel settore dei veicoli elettrici. “Se confrontiamo oggi al momento in cui abbiamo fatto l’investimento, è cambiato molto, riguardo alle nostre capacità, alla direzione del marchio. E ora ci è più chiaro ciò che dobbiamo fare“. Farley ha confermato la volontà di investire in Rivian, ma non di sviluppare insieme a lei i veicoli del marchio.

Il CEO ha poi sottolineato la complessità che una decisione del genere comporterebbe, soprattutto per quanto riguarda l’inserimento di un’architettura elettrica “diversa” con il software integrato proprio di Ford. Di fatto, quindi, Ford ha smentito la possibilità di una qualsiasi collaborazione con altre aziende.

—–

