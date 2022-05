Fa provare la Mustang al figlio di 7 anni e combina un patatrac!

Il video del papà che decide di far provare in garage una Ford Mustang al figlio di sette anni ma combina un bel patatrac.

Cuore di papà, che vuole tramandare la passione per le auto al figlio di 7 sette anni e lo mette al volante della Mustang. Sembra proprio il momento perfetto per un secondo di divertimento. Auto nel box, lascia che il bambino accenda l’auto per fare un paio di sgasate.

Cosa potrà mai accadere di male? Ecco, ogni tanto gli americani si dimenticano come funzionano le auto con cambio manuale. Perchè ovviamente appena il piccolo mette in moto la Ford Mustang che non è in folle, fa un balzo in avanti andando a sbattere violentemente contro il muro del garage.

Ed ecco qui sotto il video del “patatrac”, che fortunatamente non ha provocato danni fisici al bimbo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.