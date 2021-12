Arriva a New York arriva il primo taxi giallo Ford Mustang Mach-E grazie a Gravity Mobility, una startup che propone una flotta di taxi elettrici.

Disponibile per essere fermato per strada, come si usa a New York, oppure tramite un’applicazione per taxi, la Mach-E è rifinita in Rally Yellow ed è dotata di vari comfort per i passeggeri, tra cui uno schermo da 22 pollici. Attraverso il monitor, i passeggeri possono scattare selfie, ascoltare musica o guardare video. Secondo Gravity, la tecnologia di intelligenza artificiale rivolta al conducente ne previene la distrazione.

Questa è la prima Mustang Mach-E a servire come taxi giallo a New York, ma non sarà l’ultima in quanto la previsione è di costruire una flotta di 50 auto elettriche, anche se alcuni di loro saranno Tesla. Tutti i taxi elettrici di Gravity saranno caricati durante la notte presso il suo spazio di ricarica a Midtown Manhattan sulla West 42nd Street.

Tutti i veicoli della società avranno anche un tetto apribile panoramico per consentire ai clienti di vedere lo skyline di New York. Tutte le corse avranno il prezzo delle tariffe standard dei taxi gialli di New York, evitando qualsiasi tipo di aumento o tariffe premium.

Interessante infine che una startup si butti nel mercato dominato da Uber e Lyft, segno che almeno a New York il settore non è in crisi.

