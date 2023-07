Le foto spia del Land Rover Defender SVX, nuova versione forse da 523 CV

Non è certo che si chiami Land Rover Defender SVX, ma è certo che arriverà una versione ancora più potente dello storico fuoristrada britannico, che mira alle rivali americane Ford Bronco Raptor e Jeep Wrangler Rubicon 392.

Alcune foto spia della vettura camuffata sono apparse in rete e sul canale Automotive Mike, e mostrano il fuoristrada durante i test al Nurburgring.

Nuovo Defender con un nuovo V8

Come mostrano le immagini, si tratta certamente del Defender V8, come si vede dai quattro tubi di scarico, i passaruota allargati, le sospensioni rialzate e gli pneumatici fuoristrada.

Per il Defender SVX potrebbe essere in ballo un nuovo motore: il Defender V8 ha il 5.0 Jaguar-Land Rover da 518 CV, mentre il nuovo modello potrebbe imitare la Range Rover usando il V4 biturbo 4.8 litri che eroga 523 CV. Insomma, nessun ibrido per competer al meglio con i due avventurieri d’oltreoceano.

La vettura, che appunto mira a contrastare Ford e Jeep, fa parte della strategia di Jaguar-Land Rover, che vuole estendere il suo raggio d’azione in Nord America puntando a offrire qualcosa di ancora meglio.

Il Defender SVX negli States avrebbe molto senso, sia perché non subirebbe troppe multe come in Europa, sia perché molto adatto ai gusti americani. Inoltre sarebbe un proseguo di quanto iniziato con la Discovery SVX, poi mai completata, a sua volta con motore V8 e specifiche fuoristrada.

