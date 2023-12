Le foto della nuova Lancia Ypsilon su Instagram

Mentre in casa Lancia scatta il contro alla rovescia per il reveal ufficiale previsto a Febbraio, sono finite su Instagram le foto della nuova Lancia Ypsilon 2024, con qualche scatto che ci fanno vedere in anteprima come sarà il primo modello del nuovo corso. Non si tratta di immagini sconvolgenti, perchè ricalcano quanto abbiamo già visto nelle foto spia e nei rendering degli scorsi mesi.

Grazie alle foto scovate da Quattroruote possiamo notare il frontale con i fari disposti su due livelli con le luci diurne a LED a formare una firma luminosa distintiva sulla parte superiore. La vettura sfoggia inoltre elementi aerodinamici e funzionali come le prese d’aria, che potrebbero variare tra le versioni elettrica e termica, e un robusto paraurti dotato di aperture laterali e sensori per sistemi Adas.

Anche il retro della nuova Lancia Ypsilon riflette quanto già visto, con fari arrotondati che incorporano la grafica dell’Ypsilon e collegati da una modanatura che aggiunge un tocco di design. Nonostante l’assenza di loghi evidenti, con il logo Lancia ancora da applicare, possiamo osservare dettagli come un piccolo spoiler e inserti decorativi.

All’interno, sappiamo che la Ypsilon offrirà un abitacolo all’avanguardia con un mobiletto centrale dal design unico e un sistema infotainment avanzato. Il comfort e la tecnologia sono al centro della scena, con un quadro strumenti digitale e finiture di alta qualità che trasformano l’interno in un vero salotto domestico.

Sul fronte motoristico, la nuova Ypsilon sarà lanciata con una variante elettrica seguita da opzioni ibride. Basandosi su precedenti indicazioni, si prevedono prestazioni e autonomia competitive, con un’attenzione particolare alla versatilità e all’efficienza energetica.

