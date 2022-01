E’ arrivato Frankenstein su quattro ruote, e fa paura.

Qualcuno ha creato un quattro ruote stile Mad Max con una Honda Accord letteralmente spiaccicata sopra ad un Chevrolet Suburban.

Se incontrassi questo mostro su strada mi verrebbe un colpo. Si, perché questo strano essere è una Honda Accord letteralmente spiaccicata sopra ad un Chevrolet Suburban. Il bello, o il brutto, è che funziona davvero.

La costruzione del Frankenstein su quattro ruote è stata messa in opera da Morning Raven ed è iniziata da una Honda Accord che era stata modificata per apparire in stile Mad Max. Ha poi comprato una Chevrolet Suburban di ottava generazione, ha tagliato via il tetto e ci ha saldato sopra la Accord, avendo cura di usare una certa pendenza.

Poi ha saldato diversi serbatoi di benzina, cassette di pronto soccorso, cartelli e pezzi di metallo arrugginiti sulla carrozzeria, compiendo una sorta di trapianto, ottenendo due veicoli in uno solo. Ci risparmiamo tutti i riferimenti al film, ma una esclamazione in stile Milanese Imbrutito vogliamo farla: “Ma puoi?“…

Foto: Matthew R Lemieux

