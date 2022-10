Ecco la funzionalità che Google Maps può solo sognare

Quante volte abbiamo visto camionisti in difficoltà su strade non adatte, perchè stavano seguendo le indicazioni di Google Maps? Si, perchè uno dei grandi difetti di Google Maps è non avere una modalità di navigazione per camion.

I camionisti che utilizzano Google Maps possono infatti essere guidati verso strade strette, oppure in incroci con poco spazio di manovra, non idonei per i loro veicoli. L’app di Google non tiene conto di elementi come le dimensioni e il carico.

Ecco allora che la concorrenza nel settore dei navigatori satellitari ha fiutato la nicchia lasciata scoperta ed ha deciso di lavorarci seriamente. Tra questi, segnaliamo Sygic, che è sviluppa prodotti professionali per camionisti e camperisti.

E proprio Sygic aggiunge una nuova funzione che gli utenti di Google Maps possono solo sognare, dato che il supporto alla navigazione per camion non esiste. Sygic ha unito le forze con Park Your Truck per integrarne le funzionalità nel proprio software di navigazione destinato ai camionisti.

Park Your Truck è una soluzione avanzata che offre informazioni sui parcheggi adatti in anticipo, aiutando così gli autisti a trovare il posto giusto per la sosta senza dover perdere tempo a cercare in giro. In altre parole, quando i camionisti devono fermarsi, possono lanciare Park Your Truck e cercare un parcheggio disponibile nelle vicinanze.

Grazie all’integrazione con Sygic, queste funzioni saranno ora disponibili direttamente nell’interfaccia di navigazione, rendendo così l’esperienza complessiva molto più semplice e comoda da un capo all’altro.

Al momento, Sygic afferma che le due aziende stanno ancora esplorando l’integrazione, quindi non sappiamo quando verrà implementata. Ma non finisce qui, perchè Sygic sta lavorando anche su funzionalità più avanzate, tra cui il supporto per la ricarica dei veicoli elettrici, e a questo punto, anche dei camion elettrici come il Tesla Semi.

