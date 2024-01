Verificate sempre lo stato del passaporto prima di viaggiare: un danno minimo può annullare piani di volo e delle vacanze.

Attenzione allo stato del vostro passaporto, perchè anche un piccolo angolo strappato può causarvi il rifiuto ad imbarcarvi a bordo del volo per la vostra meritata vacanza. E’ quanto accaduto ad una famiglia inglese che era intenzionata a sfuggire al freddo inverno inglese e andare ad Alicante, in Spagna, per salutare il 2024 e trascorrere qualche giorni di relax. Come racconta Business Insider, quando si sono presentati al gate per imbarcarsi sul loro volo Ryanair da East Midlands (EMA), al figlio di 19 anni è stato negato l’imbarco a causa di una lacerazione nel suo passaporto.

Le normative britanniche pertinenti stabiliscono che un passaporto danneggiato non possa essere utilizzato come documento di identità. I danni possono includere dettagli personali illeggibili, laminazione che si stacca dalla pagina dei dettagli personali, pagine mancanti o staccate, tagli, danni o decolorazioni causati da acqua, agenti chimici, inchiostri, strappi, lacerazioni, ed anche segni di morsi.

Ha ragione Ryanair

Diciamolo subito, nel confermare l’incidente Ryanair ha insistito di aver preso la decisione giusta, decisione per altro condivisibile a giudicare le pessime condizioni in cui versava il passaporto. Come possiamo vedere nelle immagini fornite dalla stessa famiglia, anche l’angolo superiore vicino al numero di pagina 3 era strappato, e probabilmente altre pagine avevano i bordi rovinati.

Secondo quanto riferito, la compagnia aerea ha rifiutato l’imbarco al 19enne perché il suo passaporto era danneggiato e quindi non valido per il viaggio. Gli addetti al gate hanno suggerito di provare con un’altra compagnia aerea, ed a quanto dicono i famigliari, un’altra linea area avrebbe preso a bordo il ragazzo.

C’è però da dire che la preoccupazione principale per Ryanair più che il rientro in patria, era se al 19enne sarebbe stato permesso l’ingresso in Spagna. Se non fosse stato ammesso, la compagnia aerea avrebbe dovuto trasportarlo indietro e affrontare potenziali multe dal governo spagnolo. Alla fine, famiglia ha rifiutato di procedere senza il figlio e tutti hanno trascorso la vigilia di Capodanno a East Midlands.

Fate attenzione ai vostri documenti

Quanto accaduto serve per ricordarci che anche un piccolo danno al passaporto può compromettere interamente un viaggio. È cruciale conservare il passaporto in sicurezza e sostituirlo in caso di danneggiamento per evitare problemi durante i viaggi. Informarsi sulle politiche delle compagnie aeree in merito a documenti rovinati ci può salvare da situazioni spiacevoli e garantire che le vacanze proseguano senza intoppi.

Un consiglio ulteriore è di viaggiare con due documenti, come il passaporto e la carta d’identità, ovviamente nei Paesi nei quali vengono riconosciuti entrambi. In caso di danneggiamento ad uno dei due, si potrà comunque proseguire il proprio viaggio in aereo.

