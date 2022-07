Quando vuoi svegliare un gatto che dorme sul cofano della tua auto

Non so a quante persone sia capitato di trovare un gatto completamente addormentato sul cofano della propria auto. Probabilmente il metallo caldo in una fredda giornata, e la forma ondulata del cofano erano il perfetto giaciglio per questo gatto.

Ecco allora che il proprietario dell’auto si avvicina ed accarezza il gatto che si stira e accetta ben volentieri le coccole finché si sveglia completamente. La sua reazione che vediamo nel video qui sotto è tutta da ridere!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.