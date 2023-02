Geely Galaxy Light, l’elettrica cinese che ti regala un drone

Alla fine si chiama Geely Galaxy Light la misteriosa coupé elettrica anticipata nelle scorse settimane come Milky Way, e che inizialmente doveva essere un marchio.

Invece, Geely ha cambiato di nuovo i piani evitando di creare un portafoglio aziende più lungo della Divina Commedia, e integrando Galaxy in Geely Auto, come versione più ricercata e potente.

Geely Galaxy Light, rivale in casa di Polestar?

Geely Galaxy Light è una concept car, una coupé elettrica di grandi dimensioni che punta tutto su design, tecnologia e su un cx aerodinamico inferiore a 0,19.

Anticipa la famiglia Galaxy E, dove “E” indica il motore elettrico per distinguersi dalle Galaxy L, che invece indica le vetture ibride. La vettura definitiva sarà presentata alla fine del 2023 e promette caratteristiche tecniche mai viste, in grado di far invecchiare Volvo EX90 e Lotus Eletre in poco tempo. Avrà infatti sensori LiDAR, radar e persino ricevitori satellitari connessi a Geespace, la divisione di Geely dedicata al settore aerospaziale e che entro il 2025 arriverà ad avere 72 satelliti in orbita.

Notiamo una forma morbida e levigata, lontano dalle forme squadrate amate in Cina e che caratterizzano anche gli altri marchi di Geely, come Zeekr. I fari anteriori sono sottili e luminosi, le portiere laterali si aprono ad ali di gabbiano quelle anteriori, e quelle controvento quelle posteriori, mentre mancano degli specchietti retrovisori esterni fisici, anche quelli digitali.

Dietro, una forma a fastback e grandi fari larghi, al centro dei quali un curioso alloggiamento per un drone.

Non è però la prima vettura del gruppo con questa caratteristica: anche la Polestar O2 è stata presentata con la stessa caratteristica. Altre chicche tecnologiche, lo sblocco dell’auto con tecnologia NFC, che fa presupporre delle key-card oppure che si usi direttamente lo smartphone.

Non sappiamo quali caratteristiche saranno mantenute anche nella versione di serie. L’interno sembra davvero futuristico e curato, sia nei materiali, divisi tra pelle e legno, sia nella tecnologia. I sedili hanno carattere sportivo, sono particolarmente contenitivi. Sui pannelli porta degli schermi che riproducono una galassia, mentre sulla plancia comandi soft touch sul legno e un enorme wide screen con tutte le informazioni.

Al centro, un tunnel centrale scolpito, bianco e azzurro, e un rotore centrale. Il volante è a due razze, con il logo Galaxy al centro e comandi ancora una volta soft touch. Lo spazio sembra farla da padrona, ma sembra che l’elettrica del marchio sarà anche una delle più potenti del gruppo Geely.

