Milky Way, l’ennesimo marchio cinese di auto elettriche di Geely

Si chiama Milky Way (“Via Lattea“) ed è la dimostrazione che per Geely i marchi di auto nel suo portafoglio non sono mai abbastanza, peraltro quasi tutti elettrici. Sarà sotto questo nuovo nome che debutterà la berlina elettrica ad alte prestazioni anticipata in foto teaser qualche settimana fa.

Sì, perché anche il nuovo marchio si concentrerà su veicoli di fascia alta prevalentemente elettrici o ibridi plug-in, visto che a quanto pare il “surplus premium” dato da Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr e compagnia non era sufficiente, oltre ai marchi co-partecipati con altri produttori, come per esempio Smart e Jidu Auto, anch’essi di fascia medio-alta.

Milky Way userà piattaforme proprietarie

Va detto però che Milky Way e le sue auto non saranno imparentati con i marchi “europei” di Geely, ovvero non useranno la piattaforma SEA che dà vita, tra gli altri, a Smart #1, tutte le vetture Zeekr, Polestar 3, Volvo EX30 e, tramite una derivata ampiamente personalizzata, a Lotus Eletre. Milky Way, al contrario, userà una nuova architettura proprietaria, sviluppata appositamente per i suoi veicoli e senza quindi “dare fastidio” ai suoi parenti.

Il suo primo veicolo è come detto una berlina elettrica che, dal teaser, sembra molto piacevole nelle linee: possiamo notare un cofano allungato, fari di grandi dimensioni, porte posteriori incernierati e coda abbastanza corta. Sappiamo che la la lunghezza sarà di 4,9 metri e che, all’interno, i sedili sono di impostazione sportiva, come si vede dalla forma particolarmente contenitiva.

Non sorgendo su piattaforma SEA non possiamo fare pronostici sulla sua potenza, anche se verosimilmente, come succede su quasi tutte le elettriche, avrà una versione a singolo motore posteriore e una a doppio motore, più scattante e potente. La potenza potrebbe aggirarsi tra i 400 e i 600 CV, lasciando sempre a Lotus il titolo di elettriche più potenti del gruppo. Anche sulla batteria non ci sono novità, ma potrebbe essere una CATL e avere parecchia autonomia.

Comunque, Geely lancerà Milky Way il prossimo 23 febbraio 2023, giorno in cui conosceremo sicuramente di più.

