Analizziamo 5 Suv compatti diesel ancora protagonisti sul mercato, con un prezzo inferiore ai 35.000 euro. Ecco caratteristiche, consumi e prezzi.

Anche se le vetture a gasolio sono sempre meno diffuse sul mercato, i Suv compatti diesel rappresentano un’eccezione. Se è vero che numerose Case hanno compiuto già la scelta di rinunciare del tutto a questa alimentazione, è altrettanto vero che ci ancora ci punta lo fa sulle Sport Utility, che sono da qualche anno la categoria più apprezzata dagli automobilisti.

Tra i modelli a ruote alte, spiccano proprio i Suv compatti, che sono apprezzati per le loro dimensioni contenute, adatte anche all’uso cittadino, e per le loro motorizzazioni risparmiose, che li rendono ideali per l’utilizzo autostradale. In questo senso, il diesel, dal punto di vista dei consumi, rappresenta ancora una soluzione efficiente, specie per chi abita fuori città e si muove sulle lunghe distanze.

Ecco, quindi 5 Suv compatti diesel ancora protagonisti all’interno dei listini dei Costruttori. Le caratteristiche comuni? Le dimensioni inferiori a 4 metri e mezzo, il prezzo, che si attesta sotto i 35.000 euro e i consumi ridotti.

I Suv compatti diesel economici sul mercato

Skoda Karoq

La Skoda Karoq, rinnovata nel 2021, è il Suv compatto della Casa boema: offre interni spaziosi e un bagagliaio di 465 litri. Le dimensioni sono raccolte nei 4,39 metri di lunghezza, mentre le motorizzazioni, benzina e diesel, spaziano da 110 Cv e 190 Cv. La versione che qui prendiamo in considerazione è la Karoq 2.0 TDI Evo SCR 115 Cv.

Come è tradizionale la motorizzazione, anche il cambio è manuale e influisce positivamente sull’efficienza: i consumi dichiarati sono di 4,7 litri/100 km. Il prezzo di listino è di 33.700 euro. Si tratta di una delle versioni meno costose del modello, che parte da 31.000 euro.

Audi Q2

Proseguiamo la nostra panoramica sui Suv compatti diesel sotto i 35.000 euro con l’Audi Q2, diventata decisamente più sportiva con l’ultimo restyling, ma sempre con spiccate caratteristiche orientate all’efficienza. Anche in questo caso, le motorizzazioni sono tutte tradizionali, benzina e gasolio, con potenze da 110 Cv e 190 Cv. Una soluzione interessante è certamente rappresentata dall’Audi Q2 TDI Business da 116 Cv.

Le dimensioni, 4,21 metri di lunghezza, la rendono molto versatile in ambito urbano, mentre il motore compatto ha consumi dichiarati di 4,7 litri/100 km, con emissioni di 123 g/km. La fascia di prezzo si attesta in posizione entry level, considerando che si tratta di un modello dei quattro anelli: 33.350 euro.

Seat Ateca

Se l’Arona punta esclusivamente su benzina e metano, l’altro Suv compatto della Seat, l’Ateca, sceglie ancora il diesel: la base è quella della Volkswagen Tiguan, ma la Casa spagnola ha caratterizzato il modello con i tratti distintivi di altri suoi cavalli di battaglia, in primis la Leon, da cui riprende il frontale. Le motorizzazioni sono rigorosamente benzina o gasolio, con potenze che arrivano fino a 190 Cv.

La versione diesel che qui analizziamo è l’Ateca 2.0 TDI 115 Cv Reference, allestimento entry level che non rinuncia alla tecnologia. Il prezzo di listino è di 31.850 euro, le dimensioni sono contenute nei 4,38 metri. I consumi medi dichiarati sono di 4,8 litri/100 km.

Fiat 500X

Il Suv compatto per antonomasia in casa Fiat fa parte della gamma del Cinquino: stiamo parlando, naturalmente, della Fiat 500X che, con l’ultima generazione, ha abbracciato la tecnologia ibrida al fianco di benzina e gasolio. E’ l’auto a gasolio più venduta in Italia e vede nella seduta alta e nelle dimensioni contenute in appena 4,26 metri i suoi punti di forza.

La Fiat 500X 1.3 MultiJet da 95 cavalli è equipaggiata con un motore evergreen all’interno dell’offerta del Costruttore nazionale. Ha consumi dichiarati di 4,6 litri/100 km ed emissioni di 121 g/km. Il prezzo di partenza è di 25.950 euro, con una dotazione piuttosto standard che, con l’aggiunta di qualche optional, rimane comunque su un prezzo a portata di molti.

Citroën C3 Aircross

Chiudiamo la classifica dei Suv compatti diesel economici con la Citroën C3 Aircross, che con i suoi 4,16 metri di lunghezza rientra a pieno titolo nella categoria qui considerata: soluzione interessante per la città, ma allo stesso tempo anche efficiente sui lunghi viaggi. Si tratta di uno dei modelli più popolari della Casa, che la propone spesso in offerta: la linea si contraddistingue per la robustezza, mentre gli interni sono spaziosi e minimal, come quelli della sorella minore C3.

La tecnologia è affidata al sistema di infotainment da 7 pollici, che consente di manovrare anche le funzioni della climatizzazione. La C3 Aircross BlueHDi 110 S&S You è certamente la soluzione a gasolio più interessante: il prezzo di partenza è di 24.750 euro, con consumi dichiarati di 4,2 litri/100 km e emissioni di CO2 di 110 g/km.

Copyright Image: Sinergon LTD