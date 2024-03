Citroën C3 a 69 € al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di finanziamento su sulla Citroën C3 You PureTech 83 Cv, disponibile in pronta consegna e in promo per il mese di marzo con uno sconto di 4.500 euro. Ecco a chi conviene la proposta del Double Chevron.

La Citroën C3 si conferma una delle auto più vendute in Italia: nel mese di marzo è disponibile con un’offerta di finanziamento che garantisce uno sconto di 4.500 euro sul prezzo di listino e, soprattutto, la pronta consegna, una caratteristica molto apprezzata in questo periodo storico.

Riassumiamo qui le caratteristiche tecniche della Citroën C3 You PureTech da 83 Cv, oggetto dell’offerta, e tutti i dettagli della promozione della Casa francese.

Caratteristiche tecniche Citroën C3

La Citroën C3, nonostante le sue dimensioni compatte, appena quattro metri, spicca per l’abitabilità, il posto guida elevato e soluzioni originali come gli airbump posizionati sulle fiancate. La tecnologia non manca: tutte le versioni, ad eccezione del modello base, sono dotate di uno schermo da 7 pollici per il sistema di infotainment, che include la connettività per Apple CarPlay e Android Auto.

L’interno della compatta francese si contraddistingue per la sua semplicità, con una plancia lineare e minimal. Il bagagliaio è di soli 261 litri, ma la possibilità di frazionare lo schienale garantisce la possibilità di trasportare anche oggetti ingombranti. Per quanto riguarda le motorizzazioni, c’è la versione diesel da 100 Cv, ma le più richieste, ideali anche per i neopatentati, sono le Citroën C3 benzina, in particolare la You da 83 Cv, oggetto dell’offerta che analizzeremo.

Dettagli offerta Citroën C3

La Citroën C3 You PureTech da 83 Cv è offerta ad un prezzo promozionale di 13.850 euro, con uno sconto di 4.500 euro rispetto al listino. Tra i principali equipaggiamenti del modello in oggetto spiccano i fari fendinebbia, le conchiglie degli specchietti retrovisori in colore bianco, il logo specifico You posizionato sotto gli specchietti retrovisori e gli interni in Tessuto Mica Grey in ambiente Armonia Grey.

Esempio di finanziamento SimplyDrive D riferito a Citroën C3 You PureTech 83 Cv in pronta consegna:

Anticipo: 3.425€

3.425€ Importo: 35 rate da 69 euro

35 rate da 69 euro Rata finale: 10.174€

10.174€ TAN 6,99% TAEG 9,34%

Prezzo di listino: 18.350 €

18.350 € Prezzo Promo: 13.850 €.

13.850 €. Importo totale del credito: 10.320€

10.320€ Importo totale dovuto: 12.615€

In caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattuale, verrà addebitato un costo di 0,1€/km se si avrà superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta sulla Citroën C3 conviene se si desidera contenere la rata mensile e, al termine del contratto, pagare una maxirata finale competitiva rispetto al segmento di appartenenza del modello. Il TAN è fisso e la vettura si presta anche alle esigenze dei neopatentati, pur essendo ben equipaggiata.

Non conviene se non si ha la possibilità di pagare un anticipo piuttosto elevato, se si percorrono più di 30.000 km in tre anni, a causa dell’extracosto, e se si desiderano prestazioni più brillanti rispetto a quelle offerte dal motore da 83 Cv. In compenso, questa versione garantisce risparmio e un costo di utilizzo conveniente.

