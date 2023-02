Jidu Robo-01 e 02, le elettriche con la versione cinese di ChatGPT

Jidu Robo-01 e Robo-02 sono le prime due concept car di Jidu Auto, un nuovo marchio di sole auto elettriche fondato in joint venture tra Geely, il colosso proprietario di Volvo, Lotus, Lynk & Co e numerosi altri marchi; e Baidu, la software house nota anche come “Google cinese“.

Le due vetture, nella loro versione di serie, saranno le prime a integrare Ernie, la chatbot che fondamentalmente rappresenta la risposta di Baidu a ChatGPT. Il colosso orientale, infatti, vuole proporre ai suoi clienti un’esperienza interattiva di intelligenza artificiale.

Cugine di Smart e Volvo, ma con Ernie

La joint venture non è paritetica: Baidu detiene il 55% della società, occupandosi della parte software, inclusa la guida autonoma di cui è uno dei maggiori sviluppatori, e del design. Geely, invece, ne detiene il 45% e si occuperà della parte hardware, fornendo quindi componenti e dando luogo alla produzione.

Le due vetture, infatti, sorgono sulla piattaforma SEA di Geely, la stessa che dà vita a tutte le auto di Zeekr, alla Smart #1, alla futura Volvo EX30 e, con delle pesanti personalizzazioni, anche a Volvo EX90, Polestar 3 e Lotus Eletre.

Lato sofware, però, hanno un dato interessante che riportano le fonti: si chiama Ernie, acronimo di “Enhanced Representation through Knowledge Integration” ed è una chatbot simile a ChatGPT, che Baidu ha introdotto nel 2019 e ora vuole implementare sulle auto. Così facendo, gli occupanti potranno interagrire con Ernie, chiedere consigli per percorsi, luoghi di ristoro, punti di ricarica e quant’altro.

Gradevoli nel design, e con guida autonoma

Le due vetture sono molto interessanti e, personalmente, anche gradevoli nel design. La prima, la Jidu Robo-01, è un SUV compatto, con linee squadrate, forme da coupé e gruppi ottici particolari. All’anteriore, infatti, le luci diurne sono in realtà una striscia a LED che percorre il perimetro del cofano, mentre anabbaglianti e abbaglianti sono spostati alle estremità laterali, con una forma simile a una freccia. Dietro, Jidu ripropone la stessa linea a LED dell’anteriore, ma più larga e poi “divisa” nei lati.

La Jidu Robo-02, invece, è una fastback piacevole, quindi con coda corta e cofano allungato, con gli stessi elementi stilistici appena visti sulla 01. Non ci sono ancora dati sul comparto tecnico, anche se viste le dimensioni potrebbero avere potenza di oltre 400 CV e autonomia tra i 500 e i 600 km. Quello che è interessante è che all’interno non hanno volante: non sarà così sulla versione di serie, ma è indicativo della volontà di Baidu di dotarle di guida autonoma.

Pur avendo il volante, infatti, avranno capacità di guida autonoma di livello 4, sfruttando la piattaforma Apollo di Baidu. Il colosso cinese, infatti, è molto avanti nel settore che sarà protagonista dei prossimi anni, e il suo servizio di robotaxi Apollo Go gode già di 1 milione di esemplari prodotti nell’estate 2022.

Jidu ora sta raccogliendo i preordini delle due vetture, con la produzione che dovrebbe iniziare intorno alla fine dell’anno.

