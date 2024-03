Arriva Magma, il sub brand di Genesis che è il sub brand di Hyundai

Il gruppo Hyundai presenta “Magma” di Genesis, brand premium del Gruppo Hyundai, noto per la sua commercializzazione negli come Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Svizzera e ovviamente in Corea del Sud.

Magma non è solo un modello, ma un sub brand dedicato alle versioni ad alte prestazioni dei veicoli Genesis, inaugurato cdurante il Salone di New York 2024. Una mossa che mette subito in chiaro la determinazione di Genesis a espandere il proprio raggio d’azione nel settore delle auto ad alte prestazioni, sottolineando l’importanza dell’innovazione automobilistica e della tecnologia.

La linea di veicoli Magma comprende la GV60 Magma Concept, un SUV coupé elettrico che condivide la piattaforma E-GMP con il Kia EV6 e l’Ioniq 5, e la G80 Magma Special, una berlina che è già disponibile in alcuni mercati del Medio Oriente e in Corea del Sud. Questi modelli, arricchiti da dettagli sportivi e livree arancioni, non sono semplici concept destinati a rimanere tali, ma veri e propri modelli pronti per il mercato, segno dell’impegno di Genesis nel rendere tangibile il suo spirito innovativo.

GV60 Magma Concept

La GV60 Magma Concept si distingue non solo per il suo design estetico, ma anche per le sue caratteristiche tecniche avanzate. Pur non avendo dettagli specifici sulle modifiche tecniche e meccaniche, è noto che sarà equipaggiata con una batteria più potente per alimentare motori elettrici modificati, mirando a superare in prestazioni sia Hyundai Ioniq 5 N sia Kia EV6 GT.

Esteticamente, il veicolo sfoggia un assetto ribassato, carreggiate allargate, un frontale rinnovato con una presa d’aria più ampia per il raffreddamento di batterie e motori, passaruota allargati, e cerchi da 21″ con design aerodinamico.

Gli interni della GV60 Magma Concept riflettono l’orientamento sportivo con rivestimenti in nappa e suede, cuciture arancioni, e sedili sportivi bucket, sottolineando il matrimonio tra prestazioni di alto livello e lusso.

Al di là della GV60, Genesis ha annunciato l’intenzione di creare versioni ‘Magma’ ad alte prestazioni per ogni veicolo nella sua attuale gamma. Tra le altre vetture presentate sotto il cappello del programma Magma ci sono la GV80 Coupe Concept, la G80 Magma Special e la X Gran Berlinetta Concept, evidenziando la versatilità e l’ampiezza della visione di Genesis per questo sub brand.

Neolun

In occasione del Salone di New York, è stato anche svelato il concept Neolun, un grande SUV di lusso che insieme ai modelli Magma, testimonia l’approccio di Genesis all’innovazione e al design.

rrrCon l’ambizione di riconfigurare i confini tra prestazioni e lusso, Genesis Magma vuole essere l’evoluzione del marchio verso veicoli ad alte prestazioni che non solo eccellono in velocità, ma offrono anche un’esperienza di guida coinvolgente e confortevole.

Fonte: Genesis

Copyright Image: Sinergon LTD