Great Wall sta preparando un pick-up a 6 ruote come Mercedes

Great Wall sta davvero prendendo spunto da Mercedes e sta preparando una edizione limitata del pick-up Shanhai Cannon a sei ruote. Un modello iconico, quello di Mercedes, che nel 2013 con il lancio della G 63 6×6 in poco più di 100 esemplari, scatenò la gioia dei collezionisti con un veicolo praticamente di nuova concezione, un pick up di lusso con tre assi e sei ruote. Ne abbiamo parlato in più di una occasione, visto che oggi il prezzo può arrivare al milione di dollari.

Possiamo vedere un prototipo dello Shanhai Cannon a sei ruote nelle foto spia scattate durante i test. Per ospitare un terzo asse, Great Wall ha allungato il pianale del pick-up e sembra aver anche aumentato l’altezza da terra. Il prototipo non presenta passaruota anteriori e posteriori, ma questo semplicemente perché non sono stati installati.

Un’immagine condivisa online da Car News China mostra l’aspetto dello Shanhai Cannon 6×6 quando arriverà sul mercato. L’immagine è stata tratta da una presentazione fatta alla Great Wall motors e mostra che, oltre ad avere due ruote in più, il 6×6 sfoggerà pronunciati passaruota neri e una barra sportiva nera nel pianale.

Secondo quanto riportato, lo Shanhai Cannon sarà alimentato dallo stesso V6 turbo da 3,0 litri del modello standard, che erogherà 360 CV e 500 Nm di coppia. A questo motore è abbinato un cambio automatico a nove rapporti che invierà tutta la sua potenza alle sei le ruote.

Inizialmente Great Wall intendeva lanciare la Shanhai Cannon 6×6 nel maggio del 2021, ma la presentazione è stata ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pare che arrivi sul mercato locale nella seconda metà del 2023.

