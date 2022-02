Il video dell’automobilista bloccato sul ponte levatoio mentre si apre

Un automobilista è rimasto bloccato su un ponte levatoio in Florida, con la sua auto che ha inziato ad inclinarsi fino a superare i 45° di pendenza.

Non è la prima volta che parliamo di incidenti su un ponte levatoio, questa volta il fattaccio è accaduto sul ponte Ocean Avenue a Lantana, Florida.

Il video della tv locale WPTV mostra un ciclista e una Honda Accord che viaggiano attraverso il ponte mentre un cancello si abbassa in lontananza. La stessa cosa deve accadere all’altra estremità del ponte, appena fuori dalla portata della telecamera. Per questo motivo la Accord si ferma.

Mentre il ciclista riesce ad allontanarsi, la Accord è apparentemente in trappola. Le cose prendono una brutta piega quando il ponte inizia a sollevarsi e questo spinge il paraurti anteriore della Accord verso l’asfalto del ponte. Mentre questo accade, la parte posteriore dell’auto si solleva e lascia il conducente in una posizione precaria.

Mentre la Accord si inclina di oltre 45°, l’automobilista apre la porta e si prepara a saltare per mettersi in salvo. Tuttavia, il ponte inizia a spingere la Accord in avanti e questo fa sì che il guidatore ci ripensi e torni a bordo.

Premere sull’acceleratore inizialmente non funziona, poi l’auto scivola facendo sbattere l’asse posteriore nello spazio tra la sezione fissa e quella mobile del ponte. L’automobilista si mette in salvo, il ponte torna in posizione orizzontale e la Accord viene portata via.

Pare che l’addetto al ponte abbia detto agli inquirenti di non aver visto il veicolo fino alla chiusura del ponte levatoio. In ogni caso, è stato licenziato “aver violato il regolamento, compreso il controllo visivo delle campate”.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.