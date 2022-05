L'Hummer H2 completamente dorato che non avremmo mai voluto vedere ha fatto la propria apparizione ad un raduno in Giappone.

Cosa c’è di meglio di un Hummer H2 completamente dorato per passare inosservato nel traffico cittadino? Il cattivo gusto arriva dal Giappone, con un mix di tradizioni stilistiche che lascia davvero l’amaro in bocca. Ovvero quando la foga del tuning prende il sopravvento senza che nessuno riesca a fermarla…

Comunque, in un video postato su YouTube da mocoチャンネル, possiamo vedere un gruppo di Hummer arrivare a un raduno di auto americane personalizzate. Ovviamente i proprietari sono orgogliosissimi delle loro creazioni, noi invece siamo decisamente imbarazzati.

Quasi tutti gli Hummer sono dotati di cerchioni in stile Pimp My Ride, di ampi body kit e una sequela di luci esterne “un tot al chilo”. Ovviamente la maggior parte dei veicoli ha musica a tutto volume dall’interno, che però non copre il suono dei motori V8 che esce attraverso sistemi di scarico personalizzati.

Anche se non ci sono molte informazioni sull’evento in sé, pare sia stato organizzato dal club Hummer “H2 All Japan”, con l’indizio degli adesivi sulle auto. Vogliamo dirla tutta? A questo punto avremmo preferito vedere la stessa cosa con li H1….

—–

