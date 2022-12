Hyundai monterà un finto cambio a doppia frizione sulle auto elettriche sportive

Se c’è una cosa che ci manca sulle auto elettriche è sentire il suono del motore, ma soprattutto quell’istante in cui sentiamo la sua spinta che avviene ad ogni cambio marcia. Certo, l’accelerazione dei veicoli elettrici è bruciante e spesso entusiasmante, ma vuoi mettere con il “bruuum, bruuuum, bruuuuuuuum“?

L’idea di alcune case automobilistiche è di ricreare quel tipo di sensazioni tramite “cambi virtuali”, ovvero finti, o se preferite “sintetici”. Come riporta Jalopnik ci sta provando Lexus, con un finto cambio manuale per i futuri veicoli elettrici. L’obiettivo della casa giapponese è di riuscire a simulare l’esperienza di guida con cambio manuale. A quanto pare Hyundai avrebbe invece pensato ad un cambio automatico virtuale, una scelta che sembra piuttosto bizzarra, almeno sulla carta.

La notizia arriva da CarExpert, secondo il quale Hyundai sta sviluppando una funzione per la prossima Ioniq 5 N che riproduce la sensazione di una trasmissione a doppia frizione. A quanto pare, fornirà una scossa e alcune vibrazioni quando il motore “cambia” e riprodurrà suoni che simulano i giri del motore.

C’è anche una dichiarazione in proposito da parte di Albert Biermann, responsabile del settore sportivo N di Hyundai:

L’idea è quella di avvicinarsi alla sensazione e al suono del DCT della i30 N hatch. Questo è ciò che vogliamo ottenere, con le stesse vibrazioni in scalata e in accelerazione che si provano nelle nostre auto N ICE. Dal punto di vista del suono, invece, è molto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda gli scoppiettii che si avvertono nella i30 N, ma stiamo ancora lavorando su questa tecnologia per portare l’esperienza del DCT in auto di un’auto con motore a combustione a livelli emozionali simili nella nostra Ioniq 5 N EV.