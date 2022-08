La Hyundai N Vision 74 Wide Band ha uno spoiler gigantesco

Ecco una Hyundai N Vision 74 Wide Band come non l’avete mai vista. Si, che la Hyundai N Vision 74, laboratorio su ruote ibrido con tecnologia fuel cell a idrogeno sia un bel progetto, lo abbiamo avuto modo di dire fin dal suo debutto. Qualcuno dice che è l’incarnazione moderna della Hyundai Pony Coupé del 1974 disegnata da Giorgetto Giugiaro, la stessa che ha ispirato le linee della Hyundai Ioniq 5.

Il design della Hyundai N Vision 74 è splendido, con le sue linee vintage rinfrescate dai gruppi ottici Parametric Pixel, dai cerchi e dalla tecnologia che ne fanno quasi un’operazione di restomod.

Ma non poteva bastare, perchè qualcuno ha deciso di volerne una Hyundai N Vision 74 ancora più estrema. Ecco allora la Hyundai N Vision 74 Wide Band. E se vi state chiedendo cosa sia una “wide band” ve lo diciamo subito. Si tratta di una messa a punto che si basa fondamentalmente sul manipolare i rapporti aria/carburante di un’auto per ottenere la massima potenza.

Questo si ottiene utilizzando un sensore di ossigeno wide band che porta il rapporto aria/carburante da circa 10:1 fino a circa 20:1 AFR. Ciò significa che un sensore di ossigeno wide band consente di regolare in modo mirato l’AFR. Un sensore di ossigeno standard invece, può misurare solo fino a 14,7:1.

Ecco allora che per la Hyundai N Vision 74 Wide Band ci sono prese d’aria maggiorate ma sopratutto uno spoiler che più grande di così non si può. Un rendering di KZ che alla fine ci piace, proprio per l’assurdità assoluta dimostrata nelle immagini. Non vogliamo neanche immaginare quanto possa essere pericoloso guidare un mezzo del genere. Ma, ripetiamo, nei rendering funziona, e per quanto ci riguarda va bene così.

Nel frattempo qui sotto il video spia della N Vision 74, quella vera, impegnata in pista.

—–

