L’anteprima della nuova Hyundai Santa Fe

La nuova generazione di Hyundai Santa Fe ci mostra un design completamente diverso e squadrato, sempre che il modello in produzione sia davvero simile ai rendering dei nostri amici di Kolesa. Rendering che tutto sommato potrebbero non essere così distanti dalla realtà, considerando le foto spia della Santa Fe che abbiamo pubblicato ultimamente. C’è da dire che differiscono abbastanza da un’altra serie di rendering che abbiamo già pubblicato mesi fa.

Sappiamo che la casa automobilista coreana sta preparando la quarta generazione della Santa Fe e, osservando bene le foto spia dei modelli impegnati nei test, la nuova versione dovrebbe essere radicalmente diversa dal modello attuale. Un modello comunque longevo, se consideriamo che prima generazione di Hyundai Santa Fe venne presentata nel 2000, sulla base del concept visto un anno prima al Salone di Detroit.

Ad oggi abbiamo a nostra disposizione alcune foto e video spia che mostrano modelli fortemente mimetizzati. Tuttavia, sembra proprio che il modello riceverà una scocca angolare completamente nuova. Nel rendering la forma dei finestrini è simile a quelli del Defender, mentre i montanti del parabrezza sono neri. La parte anteriore è quasi verticale, con i fari a LED a forma di H. I passaruota sono rotondi, ma l’ampio rivestimento in plastica ha un disegno a mezzo ottagono.

La parte posteriore della nuova Santa Fe è la più nascosta nelle foto spia. Per questo motivo probabilmente il nostro rendering è quasi un abbozzo. Ci sono le luci orizzontali situate nella parte inferiore del bagagliaio, così come luci verticali prese in prestito dal minivan Staria.

Ovviamente non ci sono ancora informazioni affidabili relativamente alle motorizzazioni. Sarà sicuramente un modello elettrificato, ma è tutto da vedere se alla versione plug-in hybrid sarà affiancata una full hybrid o una mild hybrid come nella proposta attuale. C’è da dire che oggi su Santa Fe propone anche motori diesel e disel mild hybrid. Chissà se, conoscendo l’amore degli italiani per i motore diesel, varrà mantenuta anche nella prossima generazione l’offerta diesel.

In ogni caso, la premiere della nuova generazione Santa Fe è prevista per il 2023.

