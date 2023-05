Ho percorso 400 km sulla Mazda2 Hybrid: ecco quanto ho speso

Nel ventaglio di proposte di Mazda, che ha una gamma che spazia su ogni tipo di motorizzazione disponibile, c’è spazio per la piccola Mazda2 Hybrid. Da non confondere con l’altra Mazda2 mild hybrid, perchè sono due auto completamente diverse. Ecco com’è andata la nostra prova.

Mazda2 Hybrid: me la consigli?

Partiamo dall’inizio, e diciamo subito che la Mazda2 Hybrid e la Toyota Yaris Hybrid hanno molto in comune, praticamente tutto. E se ve lo state chiedendo, si tratta del frutto della collaborazione di lunga data tra Mazda e Toyota, per scelte industriali, di economie di scala, questioni di CO2 ed altro: le motivazioni possono essere diverse. Il risultato è che oggi Mazda può offrire una diversità di motorizzazioni in grado di accontentare chiunque, e questo ci basta.

Sulla Mazda2 Hybrid emergono tutte le qualità della cuginetta Toyota, iniziando dall’ottima abitabilità. I sedili sono stati progettati per garantire il massimo comfort sia al guidatore sia ai passeggeri, tenendo conto delle diverse esigenze di spazio e altezza. In particolare lo spazio nel sottotetto, consente a chi è più alto di viaggiare in modo più confortevole. La cura dei dettagli e l’attenzione ai materiali e alla funzionalità sono elementi distintivi che contribuiscono a creare un ambiente accogliente e funzionale all’interno del veicolo.

Piccola quanto basta per muoversi in contesti urbani, con una certa agilità e manovra in parcheggio senza difficoltà, grande abbastanza per permettere viaggi confortevoli. E soprattutto consumi record con valori da non credere ai propri occhi.

Non si tratta di certo di un’auto ultra sportiva o in grado di accogliere una famiglia numerosa, e te la consiglio se cerchi un’auto versatile, in grado di muoversi in ambienti diversi e situazioni diverse, spendendo poco quando devi andare dal benzinaio.

Com’è la Mazda2 Hybrid

Il design apprezzabile della Mazda2 Hybrid cattura l’attenzione con la sua forma bassa e larga, trasmettendo un forte carattere. La griglia anteriore imponente e gli alloggiamenti dei fendinebbia aggiungono quel tocco di aggressività che non passa inosservato. La parte posteriore presenta un’armoniosa linea orizzontale che incornicia le luci, evidenziando il carattere deciso dell’auto. Nonostante le sue dimensioni contenute, che non superano i 4 metri, la Mazda2 Hybrid si distingue grazie alle sue proporzioni e alla continuità delle linee.

Se dell’abitabilità abbiamo già parlato, vale la pena dire che Mazda2 Hybrid si distingue per la sua dotazione e l’attenzione ai dettagli nella scelta dei materiali per gli interni. La selezione dei materiali è stata effettuata con cura, privilegiando la durabilità nelle zone più soggette all’usura e utilizzando materiali morbidi al tatto e gradevoli alla vista nelle zone più visibili. I sedili sono di ottima qualità, offrono un ottimo sostegno e comfort, e sono rivestiti con una combinazione di materiali che rendono l’abitacolo della Mazda2 ancora più interessante.

Il motore ibrido

Il motore della Mazda2 Hybrid è un full-hybrid di quarta generazione che offre prestazioni efficienti e un’esperienza di guida piacevole. Il sistema è stato completamente rivisitato e presenta nuove batterie al litio per migliorare l’efficienza e la resa in termini di piacere di guida. Ricordiamo che un full-hybrid combina un motore termico a benzina principale con uno o più motori elettrici di potenza ridotta, alimentati da una batteria agli ioni di litio. Questo permette di percorrere brevi tratti sia con il motore a benzina sia in modalità completamente elettrica, riducendo le emissioni e i consumi.

Nel caso specifico, il motore è un 1.5 litri a 3 cilindri ciclo Atkinson, abbinato a un cambio automatico e-CVT a variazione continua dotato di un ingranaggio epicicloidale. Viene anche utilizzato un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 59 kW. Insieme, queste due unità sviluppano una potenza di sistema di 116 CV (85 kW) e una coppia di 120 Nm. Questo permette alla Mazda2 Hybrid di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 9,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 175 km/h.

Guidare la Mazda2 Hybrid

La Mazda2 Hybrid offre un’esperienza di guida piacevole e intuitiva. Appena salito a bordo mi fa piacere osservare come tutti i comandi siano posizionati in modo ergonomico, consentendo al conducente di avere tutto a portata di mano. Il volante non ostacola mai la visibilità del quadro strumenti, composto da due display laterali che mostrano la velocità e la marcia selezionata. Il cruscotto fornisce anche ulteriori informazioni sul funzionamento del motore.

Sul lato destro si trova un display da 8″ che accompagna un sistema audio di qualità, anche se la riproduzione degli alti potrebbe risultare leggermente compromessa. Inoltre, è presente un Head-Up Display a colori da 10″ che consente al conducente di visualizzare importanti informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Il motore della Mazda2 Hybrid è reattivo e offre una guida sportiva quando si utilizza la modalità adatta alla situazione. Anche se il suono del motore potrebbe risultare un po’ attutito, questo contribuisce a un’esperienza di guida più raffinata. La vettura si comporta bene ovviamente in città, ma anche su strade extraurbane, offrendo una guida piacevole sia nelle curve che nelle salite dell’Appennino. La Mazda2 Hybrid si adatta con fluidità alle diverse situazioni di guida, mostrando una grande stabilità e sicurezza su strada. Si tratta di un’auto che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni ed efficienza, garantendo una sensazione di sicurezza costante a chiunque la guidi.

Consumi incredibili

Mazda dichiara un consumo di 3,8-4,0 litri per 100 km nel ciclo combinato WLTP, una misura che si rivela realistica. Personalmente, ho raggiunto un ottimo risultato con un consumo minimo di 3,1 litri per 100 km guidando in modalità massimo risparmio. È sufficiente aumentare leggermente la pressione sull’acceleratore per arrivare a 3,6 litri. In media sono arrivato attorno a 4 litri per 100 km, comunque un risultato notevole nella guida reale, al quale avrei faticato a credere se non lo avessi visto con i miei occhi.

Va detto che gran parte del risparmio di carburante dipende dallo stile di guida adottato. Quando si riesce a mantenere una velocità costante senza sprechi, si può quasi viaggiare in modalità completamente elettrica, in modo fluido e senza soluzioni di continuità. Più si riesce a percorrere tratti in modalità elettrica, più il consumo di carburante diminuisce in modo significativo. La capacità di veleggiare, ovvero di guidare con una velocità costante, permette di sfruttare appieno la modalità elettrica e di ottenere il massimo risparmio energetico.

Qui sotto i dati registrati, tenendo conto di uno stile di guida molto risparmioso e attento al coasting.

Km percorsi Litri €/l Spesa km/l l/100 km 228 9,2 1849 € 17,01 24,78 4,04 152 5,95 1,849 € 11,00 25,55 3,91 Tot 380 15,15 € 28,01 25,08 3,99

Listino Prezzi Mazda2 Hybrid

La gamma della Mazda2 Hybrid 2022 comprende tre allestimenti: Mazda2 Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile e Mazda2 Hybrid Select. Il modello di base, il Pure, ha un prezzo di partenza di 23.620 €, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per chi desidera una dotazione più completa e alcune caratteristiche aggiuntive, l’allestimento Agile è disponibile al prezzo di 25.670 €. Infine, la versione di punta, il Select, offre il massimo comfort e una vasta gamma di tecnologie avanzate, con un prezzo di 29.220 €. Ogni allestimento offre un’esperienza di guida ibrida efficiente e prestazioni dinamiche, consentendo ai clienti di scegliere la configurazione che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze.

Modello Cilindrata Potenza Prezzo Mazda2 Pure 1.5 litri 116 CV 23.620 € Mazda2 Agile 1.5 litri 116 CV 25.670 € Mazda2 Select 1.5 litri 116 CV 29.220 €

Nel momento in cui scriviamo è in vigore una promo che vede fino a 1.900 € di vantaggio in caso di rottamazione grazie agli ecobonus mazda con rata da 145 € al mese tan 6,99% (tasso fisso) – taeg 9,04% (tasso fisso). Prezzo promozionale Pure 21.720 €, 36 rate mensili, anticipo 8.100 €, valore futuro garantito 11.573,8 € e importo totale dovuto dal consumatore 16.985,59 €.

Da notare infine che su tutte le Mazda2 Hybrid vendute dal 1 aprile 2023 è presente la Nuova Garanzia Mazda 6 anni o 150.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo.​

