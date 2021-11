Tutto quello che sappiamo su Hyundai Seven Concept

Sono state pubblicate le prime immagini di Hyundai Seven Concept, il prototipo che anticipa il nuovo SUV elettrico che Hyundai presenterà il all’AutoMobility di Los Angeles e che, per scelte stilistiche e tecnologie, farà parte della famiglia Ioniq, verosimilmente con il nome di Ioniq 7 come sembra anticipare anche il nome “Seven” del concept. Del resto, la Ioniq 6 che dovrebbe debuttare alla fine del 2022 deriva dalla meravigliosa Prophecy Concept, la berlina con le forme morbide e affusolate che richiama le auto di lusso degli anni Venti del XX secolo.

Si posiziona infatti nel segmento premium, al pari della Ioniq 5 da noi di recente provata, e si vuole fare portatore di una nuova architettura interna, esperienza lounge, e pianale ottimizzato per i veicoli elettrici, con uno spazio ai vertici della categoria, e una sostenibilità che riguarda anche e soprattutto la gestione della batteria e i rivestimenti degli interni.

Hyundai Seven Concept: lo spazio a un nuovo livello

Secondo il marchio coreano, Hyundai Seven Concept include il futuro stilistico di Hyundai, e le innovazioni tecnologiche nell’era della mobilità. A livello estetico vediamo poco, ma possiamo già intuire l’appartenenza alla famiglia Ioniq, visto che nell’unica immagine degli esterni disponibili sono protagonisti i Parametric Pixel LED, la reinterpretazione dei fari “a quadrettoni” degli anni ottanta che tanto abbiamo apprezzato sulla Ioniq 5, che unisce esperienza analogica e digitale, ma al contempo assicura un’ottima visibilità.

Qualche informazione in più la abbiamo sugli interni, indicativo di quanto Hyundai punti sull’ambiente di quella che dovrebbe rappresentare la sua ammiraglia a batteria. Un ambiente premium e personalizzato, capace portare a un nuovo livello l’innovazione e l’ottimizzazione degli spazi già vista su Ioniq 5. Veri e propri “arredi”, tutti fatti con materiali sostenibili, per dare un’esperienza di qualità, e che secondo il marchio riflette lo stile di vita degli acquirenti della gamma Ioniq, molto attenti sia alla sostenibilità che alla qualità dei materiali.

Questo quello che, per ora, sappiamo di Hyundai Seven Concept, che il pubblico potrà ammirare al LA Convention Center dal 19 al 28 novembre 2021. Non ci resta che attendere il 17 novembre, giorno della presentazione, per tutti i dettagli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!