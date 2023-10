Litigano davanti alla sede di Scientology, anche il robottino consegna cibo è imbarazzato

Mentre una discussione infuocata si svolge fuori dalla sede di Scientology a Hollywood, un robottino delle consegne diventa inaspettatamente lo spettatore più divertente.

Hollywood, California – Un video che sta rapidamente diventando virale mostra un acceso confronto tra un uomo non identificato ed il tioktoker StreetsLA, con la comparsa durante di un simpatico robottino, che ha rubato la scena.

Il video, girato davanti alla sede di Scientology su Hollywood Boulevard, cattura il momento in cui l’uomo e il tiktoker si lanciano in una discussione animata. Il contenuto della loro discussione non ci interessa, anche perchè ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è il piccolo robottino delle consegne che cerca di farsi strada nel mezzo del litigio.

Il robottino, impiegato per la consegna di Sunita, sembra improvvisamente trovarsi in una situazione imbarazzante mentre i due uomini si scontrano. Le sue luci anteriori sembrano trasmettere un misto di sorpresa e imbarazzo, quasi come se stesse esprimendo emozioni umane mentre osserva cosa accade.

Il robottino, con i suoi due “occhi” spalancati, diventa inavvertitamente il personaggio più comico della scena. Mentre i due contendenti continuano a discutere, il robottino sembra tentare di avanzare con cautela, cercando di evitare di attirare ulteriormente l’attenzione su di sé.

L’incidente ha scatenato risate tra gli spettatori online e ha alimentato le speculazioni su come la tecnologia delle consegne automatizzate reagisce in situazioni impreviste. In effetti, molti hanno elogiato il robottino per la sua pazienza e la sua abilità nel proseguire la sua missione nonostante il caos che aveva intorno.

Mentre la conclusione del “dibattito” rimane sconosciuta, il robottino delle consegne è diventato un personaggio indimenticabile in questa insolita sceneggiatura hollywoodiana. Chi avrebbe mai pensato che un piccolo robottino potesse rubare la scena in un confronto tra umani?

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED