Le posizioni degli Autovelox in Lombardia dal 2 al 7 maggio 2023

Ecco dove saranno posizionati gli Autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra martedì 2 e domenica 7 maggio 2023. Gli autovelox sono strumenti fondamentali per la sicurezza stradale e la loro presenza è sempre più necessaria sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione

La della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località, utilizza questi dispositivi per prevenire gli incidenti e aumentare il rispetto delle norme del codice della strada. Grazie all’uso degli autovelox, la velocità degli automobilisti viene monitorata in tempo reale e le infrazioni vengono immediatamente rilevate, aiutando a prevenire incidenti e a salvare vite umane. Qui invece la mappa degli autovelox di Milano.

In Lombardia, la polizia utilizza gli autovelox in modo strategico e mirato, in particolare in quelle zone dove si registra una maggiore concentrazione di incidenti stradali. Le zone di maggiore attenzione sono quelle con maggiori flussi di traffico e dove il rispetto dei limiti di velocità è spesso trascurato dagli automobilisti. Gli autovelox vengono posizionati in queste zone in modo da prevenire eventuali pericoli e limitare i rischi per la sicurezza stradale.

La presenza degli autovelox è importante anche per educare gli automobilisti al rispetto delle norme del codice della strada, diffondendo una cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle leggi. Il loro utilizzo aiuta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili sulla strada.

Autovelox Lombardia 27 febbraio – 5 marzo

02/05/2023

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A 22 Brennero-Modena MN

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 342 Briantea BG

Strada Comunale SC Via Monti- Seregno MB

03/05/2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

04/05/2023

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Strada Comunale SC Corso Europa BG

05/05/2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

06/05/2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

07/05/2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti autovelox per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Rilevatori anti autovelox in offerta

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.