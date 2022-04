World Car Awards 2022: Hyundai Ioniq 5 è la World Car of the Year

Ioniq 5, il crossover 100% elettrico di Hyundai, è stata premiata da World Car Awards al New York International Auto Show in tutte e tre le categorie in cui è stata nominato.

Ioniq 5, l’acclamato crossover 100% elettrico di Hyundai, si è imposta ai prestigiosi World Car Awards 2022, vincendo i titoli di World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year.

Ioniq 5 è stata premiata da una giuria composta da 102 giornalisti automobilistici provenienti da 33 Paesi in tutto il mondo. L’innovativo veicolo elettrico, che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, è stato valutato insieme a 27 modelli concorrenti presentati nel 2021, ottenendo, infine, la vittoria sugli altri finalisti in tutte e tre le categorie in cui è stato nominato.

World Car Awards 2022: Ioniq 5, le caratteristiche

Ioniq 5 è il primo modello della linea dedicata ai veicoli elettrici di Hyundai: Ioniq. Sfrutta appieno la piattaforma dedicata Electric-Global Modular Platform che offre un’architettura 800 V, una capacità di ricarica ultra-veloce per una carica dal 10 all’80% in soli 18 minuti e un interno altamente spazioso.

Le esigenze uniche di progettazione di un veicolo elettrico garantiscono spazi interni ancora più ampi rispetto a un veicolo tradizionale. Se dotata di due ruote motrici (2WD) e di una batteria fino a 77,4 kWh, la sua autonomia massima con una singola carica è di circa 470-480 km. Le sue caratteristiche includono la tecnologia Vehicle-to-Load, connettività avanzata e sistemi di guida assistita che offrono la migliore esperienza a bordo.

Nella sua evoluzione in fornitore di soluzioni di smart mobility, Hyundai prevede di introdurre 17 modelli BEV entro il 2030, compresi i modelli del marchio di lusso Genesis.

Ioniq 5 segna una nuova era nel design Hyundai con finiture esterne simili a gioielli cinetici che definiscono l’identità visiva del modello. Lo stile esterno inconfondibile del crossover è caratterizzato da linee pulite e affilate, che esprimono una presenza dinamica su strada, e dalle distintive luci anteriori e posteriori a led Parametric Pixel che lasciano il segno.

All’interno, il concetto di Living Space di Ioniq 5 sfrutta a pieno il passo di 3.000 mm per offrire una console centrale mobile inedita, che permette ai passeggeri una maggiore libertà di movimento. Molti punti di contatto interni utilizzano materiali e tessuti eco-friendly, come la pelle trattata in modo ecologico, le fibre sostenibili e le vernici biologiche, che riflettono il crescente interesse dei consumatori per i prodotti etici e sostenibili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.