Si schianta col pick up e lascia la scena in maniera inaspettata

Davvero bizzarra la scena ripresa in questo video. Vediamo un pick up completamente schiantato a bordo strada ed un passante che cerca di aiutare il guidatore a scendere. Ecco allora che l’automobilista apre la porta, scende dal pick up e inizia camminare verso il cassone.

Ma un attimo: l’uomo è completamente nudo! Tra lo stupore dei presenti continua a camminare superando il pick up, e sempre più avanti senza mai voltarsi indietro, sempre procedendo in mezzo alla strada.

Il video si interrompe qui, lasciandoci molti dubbi. Come è avvenuto l’incidente? Di chi è stata la colpa? Il guidatore era sobrio oppure era, come possiamo immaginare, alterato? Non sappiamo cosa sia successo dopo, se l’uomo sia stato fermato o meno. Un mistero sicuramente intrigante quanto quello dell’incidente capitato ad un altro pick up qualche tempo fa.

—–

