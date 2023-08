Perché la polizia ha inseguito un’auto di Google Maps che è finita in un torrente.

Trattandosi di vetture che percorrono migliaia di km ogni anno per raccogliere immagini a livello stradale, è normale che le auto di Google Street View, o meglio chi le guida, ogni tanto possa commettere qualche infrazione al codice della strada e, quindi, ricevere qualche multa.

Tuttavia, in Indiana un automobilista di Google non c’è stato e ha dato vita a uno spettacolo di taratura hollywoodiana.

Cos’è successo in Indiana

Una situazione che è sfuggita di mano, potremmo dire. Tutto comincia quando, nella cittadina di Middletown in Indiana, un agente ha rilevato Coleman Ferguson, conducente di un’auto Google Street View come sempre dotata di telecamere 360 gradi sul tetto, a una velocità superiore ai 160 km/h, quando in quella zona il limite è fissato a 90.

Come da prassi, l’ufficiale ha iniziato l’inseguimento chiedendo al veicolo Google di fermarsi, ma Ferguson ha mantenuto invece la velocità, passando anche con il semaforo rosso. In generale, l’inseguimento è durato poco perché Ferguson, che ha cercato di andare a sud verso Pendleton, ha provato a fregare l’agente cambiando strada all’ultimo minuto ma, a causa della curva stretta, ha perso il controllo di un’auto poco aerodinamica a causa delle telecamere, schiantandosi in un cortile e finendo definitivamente in un torrente.



La polizia ha preso Ferguson, lo ha portato in ospedale per gli accertamenti medici, e ora è stato arrestato per resistenza alle forze dell’ordine. Ma come mai Ferguson, anziché fermarsi e ricevere la multa, ha preferito complicare le cose e farsi arrestare, rischiando oltretutto anche la vita? La risposta, da lui stesso data, è che era spaventato, motivo per cui secondo lui la scelta migliore era scappare.

Google non ha voluto commentare l’accaduto, e a quanto pare non userà le immagini registrate cercando anzi di cancellarle velocemente. Sicuramente, però, Ferguson non continuerà a fornire il suo servizio al gigante californiano, una volta sistemati i suoi problemi legali.

È possibile comunque provare a cercare l’inseguimento, iniziato sulla US 36 Street di fronte alla Shenandoah High School, e proseguito nel blocco 8500 della West US 36, nella contea di Madison tra la State Road 109 e la US 36.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.