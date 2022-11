Scappa dalla polizia sorpassando ovunque: l’incidente è inevitabile

Il video di un inseguimento della polizia con il fuggitivo che sorpassa ovunque. Ovviamente non si tratta di un automobilista con particolari abilità nella guida e l’incidente è inevitabile.

Vediamo infatti l’automobile che arriva nel video sorpassando in curva dove c’è la doppia riga continua. Riesce a sorpassare la prima auto, ma deve rientrare per l’arrivo di un TIR. A questo punto anziché aspettare si butta immediatamente in un altro sorpasso, proprio nel momento in cui sta arrivando un’altra automobile.

Per evitare l’impatto sterza immediatamente a destra, perdendo il controllo del mezzo e finendo direttamente contro la massicciata.

Un comportamento folle su una strada trafficata, che solo per miracolo non ha provocato vittime e feriti.

