Il video della folle inversione a U in autostrada di un TIR e un’auto

Davvero incredibile la manovra che ha visto protagonisti un TIR e un’auto in una inversione a U in autostrada a Genova.

Come se non bastasse, il TIR ha blocca completamente la carreggiata, non curante di mettere in grave pericolo i veicoli che provenivano da entrambe le direzioni.

La Polizia Stradale è riuscita a fermare i conducenti. All’autista del TIR in particolare è stata ritirata la patente e gli è stata inflitta una multa da 8.000 euro, con il fermo del veicolo per tre mesi. Stesso trattamento per l’automobilista.

Non finisce qui, perchè la Polizia ha inviato un dossier dettagliato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in quanto ritenuti responsabili di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

